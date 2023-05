Kelet-Európában a bontott alkatrész az autójavítás egyik tartópillére, nekünk sosem volt szokatlan, hogy újrahasznosítjuk az olcsó, jól működő darabokat. Az Egyesült Királyságban viszont úgy tűnik ez valamiféle újdonság, legalábbis ez derül ki a az eBay helyi akciójából, amivel a használt alkatrészek felhasználását akarják felpörgetni.

Az eBay online piactere újraindítja használtalkatrész-programját egy új weboldallal együtt, amely az akkreditált autóbontók által értékesített alkatrészekre fókuszál majd.

A használt autóalkatrészek piaca hatalmas, és az eBay kutatásai szerint az autósok csak tavaly összesen 42 milliárd forintot takarítottak meg azzal, hogy sérült, kopott alkatrészeiket új helyett bontottra cserélték. Az eBay szerint a piacterükön vásárolt alkatrészek akár 70 százalékkal olcsóbbak lehetnek, mint az újak, és hozzájárulnak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez is.

Tehát a spórolás mellett itt a környezetvédelem is erős érv, szerintük az online vásárlók tavaly 16 000 tonna CO2-t takarítottak meg, és 3000 tonna kvázi hulladékot mentettek meg a roncsteleptől.

A spórolás mellett az akadozó ellátási láncok is a bontott alkatrészek felé terelik a vásárlókat, még a nagyobb szereplők a biztosítók és a javítóműhelyek is inkább guberálnak a hosszú várakozás helyett. A szervizek egyre gyakrabban javasolják a tulajdonosoknak, hogy önállóan vásároljanak használt alkatrészeket, amelyeket aztán a szervizben szerelnek be, míg a biztosítótársaságok olyan záradékokat is beillesztenek a kötvényekbe, amelyek szerint a javításhoz újrahasznosított alkatrészek is felhasználhatók, akár tetszik ez az autósoknak, akár nem.

A rendszer egyik előnye, hogy van valamilyen minőségellenőrzés, elvileg nincs átverés, és szakadt bóvli, amit a szerencsétlen autós nyakába sóznak. A eBay Certified Recycled (Újrahasznosított alkatrészek tanúsított rendszere) jelenleg 81 eladót foglal magában, amelyek mindegyike ellenőrzött, és megfelel a helyi szabályozásnak.

Ezek az előírások magukban foglalják az alkatrészek pontos azonosítását, nyilvántartását, vizsgálatát és osztályozását. Hibák vagy meghibásodások elleni garanciával kell eladni őket – 12 hónap a karosszériaelemek esetében, és három hónap a mechanikus alkatrészek esetében.

Miközben a bontási ágazatban javulnak a normák, a használt alkatrészek ára is gyorsan emelkedik. Marc Trent, a vezető bontó Charles Trent vezérigazgatója az Auto Expressnek elmondta, hogy az árak az elmúlt néhány évben évente 10 százalékkal emelkedtek az új alkatrészek egyre növekvő gyártói árai miatt.