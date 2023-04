Nemrég rendezték a 2023-as GB Ultras futóversenyt Manchester és Liverpool között, a táv 50 mérföld volt. Ezen az ultramaratonon állt rajthoz a Joasia Zakrzewski is, aki nem rosszindulatból ugyan, de olyan segítséget vett igénybe, ami korántsem sportszerű.

A 47 éves háziasszony féltávnál eltévedt és eközben elkezdett fájni a lába, ezért sétálva folytatta a versenyt. Egy barátja, aki autóval követte, felajánlotta neki, hogy elviszi a következő ellenőrzési pontig, ahol jelzik a versenybíróknak, hogy feladja a versenyt. Ez meg is történt, de a bírók azt mondták neki, hogy “utálni fogod magad, ha most feladod”.

A hölgy ezek után elfogadta, hogy versenyen kívül mégis folytatja a távot, amelyből 2,5 mérföldet autóval tett meg. Igen ám, de amikor beérkezett a célba, akkor egy érmet és egy trófeát nyomtak a kezébe és fotót is készítettek, ugyanis harmadikként ért célba. A homokszem ott került a gépezetbe, hogy nem árulta el, hogy ő már nincs versenyben, és erről úgy tűnik, a befutónál lévő személyzet sem értesült.

Rekord Azt még érdemes tudni, hogy dr. Zakrzewski nem ma kezdte a futást, ugyanis egy februári 48 órás versenyen világrekordot állított fel 411,5 kilométerrel.

“Súlyos hibát követtem el, amikor elfogadtam a trófeát és felálltam a dobogó harmadik fokára, de annyira fáradt és csalódott voltam, hogy nem gondolkoztam tisztán” – nyilatkozta az egyébként Ausztráliában élő Zakrzewski a BBC-nek.

Természetesen a verseny után hamar kiderült az igazság, utólag kizárták az ausztrál futót és a negyedikként versenyző kapta meg a bronzérmet, aki így lemaradt a célba érkezés után a dobogós ünneplésről. Ezért többször is elnézést kért Joasia Zakrzewski.

És itt kanyarodjunk is vissza az időben, egészen az 1904-es olimpiáig, ahol Frederick Lorz maratonfutó 17 kilométert tett meg autóval, mert olyan hasfájás jött rá, hogy úgy döntött, inkább feladja. Autója azonban néhány kilométerrel a cél előtt lerobbant, és mivel ekkor már jobban érezte magát a futó, úgy gondolta, hogy mégis folytatja a versenyt. Nyilván elsőként ért célba…

A nézők teljesen meg voltak őrülve, hogy egy amerikai nyerte a hazai rendezésű olimpián a maratont, Alice Roosevelt, Theodore Roosevelt elnök 20 éves lánya nyomban koszorút is tett Lorz fejére, és az aranyérmet is majdnem a nyakába akasztotta. Ekkor azonban valaki leleplezte a csalót, aki azonnal be is ismerte az autós kalandot, és hozzátette, hogy csak viccből fejezte be a versenyt. A viccen azonban először csak ő nevetett, mert ezzel a húzással örökre eltiltották az amatőr atlétikától, de később visszavonták az ítéletet, a futó pedig 1905-ben már teljesen szabályosan nyerte meg a Boston Marathont.