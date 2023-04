Kínában előszeretettel készítik el európai ihletésű járművek replikáit, de amit az Audi Q7-esből, pontosabban annak alapjaira építve faragott egy amatőr csapat, kilóg a sorból. Nagyon is.

Futótűzként terjedt el a Redditen a felvétel arról a gigantikus, fémből összetákolt szabadidőjárműről, amit az ingolstadtiak első generációs modelljének 3XL-es változatának is tekinthetnénk, főleg, ha figyelembe vesszük azt, hogy úgy kell egy létrán felkapaszkodni rá.

Meg kell hagyni, még nagyon kezdeti stádiumban tart a kivitelezés, hiszen az ablakaival és a tetővel együtt a fényszórói és hátsó lámpái is hiányoznak, de legalább beindul, gurul és kormányozni is lehet, tehát hellyel-közzel működőképesnek mondható. Állapotának megfelelően a részletek sem ismertek, így azt is homály fedi egyelőre, milyen motor mozgatja a monstrumot, de mindenképpen egy nagyobb, valamint nagy forgatónyomatékú hajtásláncban érdemes csak gondolkodni.

Akad azonban néhány megoldás, ami némi kreativitást is tükröz: ide tartozik például az elektromosan nyíló csomagtérajtó, vagy a már említett létra, ami automatikusan nyílik ki a lökhárítóból.

A földhöz ragadt valóságban, ahol nem több méter magas járművek közlekednek, 2006 óta gyártja nagy méretű SUV-ját az Audi, amivel egy elitebb réteget céloztak meg. Annak ellenére, hogy lassan két évtizede fut a típus, a közelmúlt autóipari trendjeihez mérten szokatlan módon még csak a második generációnál tart, az is már 2015 óta koptatja az utakat a Volkswagen-csoport MLB-platformjával, miközben többféle benzin- és dízelmotorral, továbbá plug-in hibridként is elérhető.