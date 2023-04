Beomlott a kedd délutáni órákban egy parkolóház felső szintje Manhattanben – jelentette be Eric Adams New York-i polgármester, írja az MTI. Az első információk szerint a balesetben egy ember vesztette életét, miközben további öt sérültről is beszámoltak, továbbá félő, hogy emberek rekedtek a romok alatt.

A hatóságok beszámolója szerint az épület emeletei egészen a pinceszintig „palacsintaszerűen” zuhantak egymásra. Többen is a közelben tartózkodtak az épületomlás idején, amit földrengéshez hasonlítottak – a parkolóház összeomlását követően a felvételeken felborult autókat lehetett látni a betontörmelékek között.

A parking garage collapsed in New York City, killing at least one worker and injuring five others https://t.co/Z8SOXUmusV pic.twitter.com/4KHIdeFlY6

— Reuters (@Reuters) April 19, 2023