Jócskán felgyorsult az elmúlt években az alternatív, azon belül is főként a tisztán elektromos hajtású gépjárművek térnyerése, a társadalmi fogadtatása azonban továbbra is vegyes. Amellett, hogy a használhatatlanná vált példányok által keletkező akkumulátorhulladék miatt kétségbe vonják környezetbarát mivoltukat, a hatótávolság, valamint a töltés időtartama és körülményessége miatt is bírálják – most pedig egy újabb hátrányra derült fény.

Szakértők szerint a régebben, évtizedekkel ezelőtt többszintes parkolóházakat állítják kihívás elé a villanyautók, és nemcsak Ausztráliában, hanem világszerte is, azok ugyanis túlságosan nehezek, ami szerkezeti meghibásodáshoz, rosszabb esetben pedig összeomláshoz vezethet – olvasható a CarExpert cikkében. Ezzel szemben régebben az autók kisebbek és lényegesen könnyebbek voltak, a drasztikus különbség leginkább az akkumulátorrendszerek jelentette tömeggel magyarázható.

Mennyi is annyi? Példaként említi a lap a Tesla Model X-et, amely 2467 kg-ot nyom, de az össztömege a 3 tonnát is meghaladja. Ausztráliában ennél jóval nehezebb modelleket is értékesítenek, mint amilyen például a GMC Hummer elektromos változata, ami már több mint 4, egyes esetekben közel 5 tonnás, de ugyanez a RAM 1500-ra is igaz. Csak önmagában az akkumulátorrendszer 1,3 tonnát tesz ki ebből, ami megegyezik a kisebb, belső égésű motorral szerelt autók tömegével.

Van, ahol már reagáltak az elmúlt időszak tendenciájára. A gyarapodó tömegű autók miatt például az Egyesült Királyságban új iránymutatásokat dolgoztak ki a parkolók kapacitására vonatkozóan, hogy a nehezebb elektromos autókat is elbírja nagyobb számban, többek között új terhelési határértékek megadásával. Az új séma szerint egy jármű maximális tömegét 2,5 tonnában határozzák meg, vagyis az egyenletes eloszló terhelés 2,5 kN/m2 lesz.

Ausztráliában viszont gondot jelent, hogy a 2004-es szabványban nem szerepelnek jogszabályilag meghatározott súlyértékek, igaz, egyes államok, önkormányzatok saját hatáskörben megadnak bizonyos követelményeket, ajánlásokat. A szigetország nagyvárosaiban azonban több parkolóház is még az előző évezredben épült, bár azóta több kisebb-nagyobb rekonstrukción átestek, de azóta is évek teltek el, szóval valószínű, hogy a kor elvárásaival nem sikerült felvenni a versenyt. Eközben a villanyautók száma egyre csak nő, ahogy egyre több gyártónál indul el, valamint megy végbe lassan az elektromos átállás folyamata.