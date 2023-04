Ritka és egészen katartikus élményben volt része a Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatalnak (RAR) az iașii állomáson: a múlt héten ugyanis egy több mint 100, sőt, lassan 110 éves autóval állítottak be ellenőrzésre – méghozzá egy Ford T modellel!

A szokatlan ellenőrzésről a Facebook-oldalán számolt be a hivatal, hozzátéve, hogy munkatársaik először nem is tudták, hogyan reagáljanak a rögtönzött időutazásra. Ahogyan arra az autó papírjaiból fény derült, 1914-ben gyártották a régi Fordot, de kora ellenére működőképes állapotban van, így azt is meghallgathatták Iașiban, hogyan szól a motorja.

Magyar kötődéssel is rendelkezik az autógyártás egyik matuzsáleme, hiszen annak tervezésében Galamb József is közreműködött. Az ötgyermekes parasztcsaládból származó Galamb 24 évesen, 1905 decemberében került a Ford alkalmazásába, ahol Henry Ford egy olyan autó terveinek elkészítésével bízta meg, ami népautóként funkcionálhat, továbbá olcsó és könnyű is kezelni. Az új kuplung mellett a legendás bolygóműves sebességváltót is ő fejlesztette ki hozzá – 1908 októberében pedig el is hagyta a gyártósort az első T modell.

Mondhatnánk, hogy az új korszak „első hírnökeként” könnyű dolga volt, de kétség nem fér hozzá, hogy óriási karriert futott be a korai Ford, hiszen a T modellt 20 éven át gyártották; ez idő alatt összesen 15,5 millió példányt adtak el belőle.

Becslések szerint jelenleg 200-250 darab Ford T modell lehet az egész világon, és teljesen máshogy lehet(ett) vezetni, mint napjaink autóit. A bal pedállal kezelhető a sebességváltó, a középsővel hátramenetbe lehet kapcsolni a Fordot, a jobb oldali pedállal pedig az üzemi fékrendszer működtethető – ezzel szemben a „gázpedált” a kormánykeréktől jobbra eső kar jelentette.

A Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) azt is elárulta, hogy a motorháztető alatt 2,9 literes, négyhengeres, vízhűtéses motor található, ami mindössze 20 lóerős. Egészen 64 km/órás sebességre képes felgyorsulni a faküllős kerekein, azt viszont nem tudni, hány kilométert tettek meg vele, ugyanis számlálót nem szereltek ebbe az autóba – hiába, 1914-ben még teljesen más világot éltünk, pontosabban éltek nagy-, déd- és üknagyszüleink.