Kismillióféle módon próbálják felvenni a harcot a gyorshajtókkal szemben, egyes megoldások pedig messze túlmutatnak a traffipaxon és a klasszikus fekvőrendőrökön. Számos utat „lassító púpok” tarkítanak az Egyesült Államokban, ami alapvetően lassításra késztetné az autósokat, azonban az eddigi tapasztalatok azt mutatják, teljesen más eredményt hoznak az egymáshoz meglehetősen közel helyezett huplik.

Egy YouTube-csatornán már lassan egy éve dokumentálják, ahogy egy családi ház előtt szabályosan dobálják az autókat ezek a lassító akadályok. A meglehetősen veszélyesen kinéző, bakkecskeugrásszerű mutatványok mögött valószínűleg az áll, hogy túl gyorsan hajtanak az adott szakaszon, és abban a tévhitben folytatják az útjukat a sofőrök, hogy azon az egy bukkanón gyorsan átjutnak – csakhogy rögtön követi azt egy másik.

Az eddig készült és feltöltött felvételek tanúsága szerint gyakran puffanó hanggal jár, ahogyan újra földet érnek a járművek, miután az aszfaltba épített huppanók megdobják. Az eset pikantériája, hogy egyszer még egy Ford Explorert vezető rendőrt is megtréfált az akadály – írja a Carscoops.

Több mint valószínű, hogy az autók nem ússzák meg sértetlenül a púpokon pattogást. Első körben az első és a hátsó lökhárító szenvedhet el komolyabb sérüléseket, az viszont mindenképpen pozitív, hogy a Speed Bump Olimpia YouTube-csatorna tulajdonosának elismerte, még egy balesetet sem okoztak a bukkanók, pedig bevallása szerint 11 éve lakik azokkal szemben.

A hatóságok állásfoglalása szerint a huppanók magassága nem haladhatná meg a 3-4 hüvelyket (7,62-10,16 cm), ehhez képest egyes akadályok magassága ennek a duplája, 6 hüvelyk (15,24 cm) is lehet.

Közlekedésbiztonsági szempontból azonban nem tűnik betonbiztos megoldásnak, de úttervezés szempontjából is kardinális kérdéseket vet fel. Az ugyanis, ha egymáshoz túlságosan közel helyezik el a púpokat, nemcsak az autókra, de az utasokra nézve is veszélyes, mindemellett a környékbélieknek is kellemetlenséget okoz: bár a gyorshajtások száma valóban visszaszorult, sokszor az optimálisnál hangosabb az autók pattogása.