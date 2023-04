Különleges bemutató miatt zárták le a héten New York nevezetességét, a manhattani Times Square-t. A New York-i rendőrség (NYPD) megmutatta a nagyközönségnek legújabb eszközeit, melyek közül kiemelkedik egy olyan nyomkövető, melyhez hasonlót leginkább hollywoodi akciófilmekben láthattunk eddig.

A StarChase nevű cég által gyártott GPS-es nyomkövető rendszer viszonylag nagy méretű, akkora, mint egy kólásdoboz, viszont nagy reményeket is fűznek hozzá. Az eszközt ugyanis úgy tervezték meg, hogy kilőhető legyen, és akár messziről is eltalálhassanak vele egy mozgásban lévő autót. A nyomkövető ekkor a végén található ragacsos anyagnak köszönhetően úgy feltapad a potenciális bűnöző autójára, hogy azt csak komolyabb erőfeszítéssel, időigényesen lehet onnan eltávolítani. Épp ez az, amire például egy autós üldözés közben nincs idő, mert a rendőrök addig is tudják a szökevény helyzetét, amíg az feszegeti a ragacsos nyomkövetőt kocsijáról, és utolérik.

A GPS-lövedéket egy speciálisan átalakított kézifegyverből is ki lehet lőni (lásd a nyitóképen), de rendőrautók elejére is szerelnek sűrített levegős kilövőállásokat, melyet aztán a járőrök süthetnek el – épp úgy, mint a filmekben. A technológia egy ideje egyébként már rendelkezésre áll, de csak mostanság kezdték el őket alkalmazni.

Az eszközök bevetésével a cél az, hogy visszaszorítsák az autós üldözések számát, mondta el New York polgármestere, Eric Adams. Az elmúlt időszakban több tragikus kimenetelű üldözés is volt az Egyesült Államokban, Baltimore-ban például egy épület is romba dőlt emiatt a múlt hónapban, egy gyalogos halálát okozva ezzel. A StarChase közleményében hozzátették, hogy a GPS-es nyomkövetőiket eddig több mint 10 ezerszer vetették be, segítségükkel pedig több mint 150 millió dollárnyi (51 milliárd forintnyi) érték eltulajdonítását sikerült megakadályozniuk.