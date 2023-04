A szépség relatív, szokták mondani, de vannak dolgok, melyek ősidők óta nem változnak és nem is fognak. Ilyen az aranymetszés is, mely egy olyan arányosság, mely a természetben és a művészetben is gyakran megjelenik. Azokat a formákat, alkotásokat és természeti jelenségeket, melyben felfedezhető az aranymetszés, szebbnek látjuk. Rövid matekkal magyarázva: két rész az aranymetszés szerint aránylik egymáshoz, ha az egész úgy aránylik a nagyobbik részhez, ahogy a nagyobbik rész a kisebbik részhez. Ez az arányszám egyébként kb. 1,618.

A lényeg tehát annyi, hogy az aranymetszés szép, a brit Vanarama lízingcég pedig megkért szakértőket, hogy nézzék meg, hogy a brit utakon megtalálható 50 legnépszerűbb modell közül melyek állnak legközelebb az aranymetszés szabályaihoz. Az autókat ez alapján egy 100 pontos skálán értékelték, melyből 50 járt pusztán a modellek fő paraméreteihez kapcsolódóan, 50 pedig a vizuális megjelenésért – utóbbi esetében például a márkajel vagy a fényszórók pozícióját figyelték.

Összességében a legszebb autó 83 ponttal az Audi A3 lett. A győztes remekelt a vizuális megjelenési kategóriában is, ott 47 pontot zsebelt be az 50-ből, nála jobban csak a Nissan Qashqai, a Toyota Yaris és a Honda CR-V szerepeltek. Utóbbiak azonban nem fértek be még a legjobb ötbe sem, annyira messze volt ugyanis a hosszúság, a szélesség és a magasság egymáshoz viszonyított aránya az aranymetszéstől.

A legjobb ötbe így az Audi A3 mögé a Volkswagen Golf, a Vauxhall (Opel) Mokka, az Audi A4 és a 3-as BMW fért még be.

A listának van persze másik fele is. A tudomány szerint a népszerű modellek közül a Kia Picanto a legrondább, a 100 pontból csak 7-et zsebelt be a dél-koreai kisautó. Nála szignifikánsan jobban teljesítettek az utolsó helyet elkerülők, de a Citroën C1, a Kia Sportage, a Land Rover Discovery és a Fiat 500 sem túl szépek, legalábbis a matematika alapján.

Pár érdekességet megállapítottak a szakértők a számolgatások közben:

a szélesebb fényszórójú, már-már az autó közepéig benyúló lámpatestű autókat szebbnek láthatjuk, mint a szűk lámpás kocsikat

jól mutat a számok szerint az autó magasságához képest relatíve alacsonyra rakott első embléma is, hátul viszont éppen a magasabban elhelyezkedő logó mutat jól

a legszebb karosszéria a felmérés szerint a szedán (átlag: 66 pont), az SUV-k átlaga 46 pont a 100-ból, a legrondábbak viszont a városi kisautók 26 pontos átlaggal.

A felmérés szerint a legszebb autókat a három német prémiummárka készíti, míg a sor másik végén a már felbukkanó márkák állnak, azaz a Kia, a Land Rover és a Fiat.