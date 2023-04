Semmit sem sejtve vásárolt tavaly júniusban egy Ford F-150-et egy kanadai férfi, később azonban fény derült rá, hogy a 2020-as évjáratú pick-upot korábban ellopták.

„Egyáltalán nem számítottam rá, hogy egy nagy autókereskedéstől lopott autót fogok vásárolni” – idézi a pórul járt vevőt, Derek Crockert a CTV News Toronto. A torontói férfi elmondása szerint az autót egy Mazda-márkakereskedésben vette, amiért 60 ezer kanadai dollárt, átszámítva mintegy 15 millió forintot fizetett.

Minderre csak fél évvel az adásvétel után derült fény, miután balesetet szenvedett. Az F-150 javítása során ugyanis folyamatosan rossz csereelemeket – például a fekete helyett krómozott lökhárítót, hűtőrácsot – rendeltek egy karosszériaműhelyben, mint kiderült, azért, mert meghamisították a jármű alvázszámát.

A Toronto man says he bought a truck from a dealership last summer that turned out to be stolen. https://t.co/KnbJN9zQLf

— CTV Toronto (@CTVToronto) April 11, 2023