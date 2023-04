Valószínű, hogy nem a terveknek megfelelően alakult a brit autósok szombat estéje, miután egy cardiffi bevásárlóközpont mélygarázsában rekedtek közel három órára – írja a BBC. Szokatlan hiba áll a különös szituáció hátterében: a parkoló kijáratánál elromlottak a közlekedési jelzőlámpák, a javítási munkálatok pedig elhúzódtak.

Úgy tudni, csak azután nyílt meg az út az autósok előtt, hogy felnyitották a parkoló sorompóit. A mélygarázsban kialakult torlódásról több felvétel is elterjedt a közösségi médiában, egyes képsorokon folyamatos dudálás is hallható, ami minden bizonnyal a helyzet körüli bizonytalansággal, értetlenséggel magyarázható.

What on earth is happening in Cardiff St Davids parking 🤣 pic.twitter.com/0ev4YaETgm

Drivers trapped for hours in #Cardiff's St David's car park due to gridlock.

Conflicting reports blame traffic signals, while video shows no congestion outside.

Frustrated motorists abandon cars or endure long waits.https://t.co/Fxj4ljPs8V pic.twitter.com/DdsR9T0bkk

— Wales Updates (@walesupdatesuk) April 8, 2023