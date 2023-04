Előfordult már veled olyan, hogy bementél egy bevásárlóközpontba, elvégezted ügyes-bajos dolgaidat, majd amikor kijöttél, nem tudtad, hol parkoltál le? Itthon talán nem jelent akkora problémát a saját autód megtalálása, tekintve, hogy relatíve kicsik a parkolók, viszont a világ legnagyobb parkolójában már nagyobb lenne a gond ilyen esetben.

A kanadai Edmonton városában található West Edmonton Mall pláza több rekordot is tart. Az 1981-ben megnyílt bevásárlóközpont Észak-Amerika második legnagyobb ilyen létesítménye a maga 49 hektáros területével. Több mint 800 üzlet található itt, de a világ legnagyobb beltéri tavának, hullámmedencéjének és bungee jumpinghoz használt ugrótornyának is a pláza a büszke tulajdonosa.

Számunkra azonban azért érdekes a hely, mert a 49 hektárból 30-at a világ legnagyobb parkolója foglal el. A területen – ahol akár 1400 családi ház is állhatna – összesen 20 ezer parkolóhelyet festettek fel, de ha ezek betelnének, további 10 ezer ideiglenes parkoló is a vásárlók rendelkezésére áll.

Az óriási parkolóban, mely körbeöleli az épületegyüttest, nem egyenlő arányban oszlanak el az emberek. Itt is jellemző, hogy a bejáratokhoz közeli helyek a legzsúfoltabbak, de bizonyos bejáratok körül így is kevesebben állnak, mint máshol. Ennek oka természetesen az üzletek elhelyezkedésében keresendő: az embereknek akár több száz métert, ha nem egy kilométert is sétálniuk kell, mire a kiszemelt bolthoz érnek, ha nem jól választanak parkolóhelyet.