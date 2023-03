Több mint 1,6 millió kilométert tett meg Toyota Highlanderével egy amerikai férfi, aki az autót újonnan vette 2006-ban, azonban azt tavaly szeptemberben az Ian hurrikán magával ragadta, amint elérte Floridát.

Mark Miller napi szinten használta a japán városi terepjárót: amellett, hogy aszfaltozó vállalkozása miatt gyakran vontatott vele, volt, hogy a Highlander a férfi munkaútjai során mozgó irodaként is funkcionált. Bár a megbízhatóságával nem akadt gondja, folyamatosan szervizeltette, hiszen nemcsak ez volt az első Toyotája, de egyben az első autója is, amit újként vásárolt meg.

„Annyira megbízható volt. Azt hiszem, időnként már természetesnek vettem. 17 év után is csak egy katasztrofális árvíz tudta elpusztítani” – nyilatkozta Miller a szerencsétlenség után. Ha mindez nem lett volna elég, a férfi házát is elöntötte a víz, de elmondása szerint tudta, hogy mások ennél is rosszabb helyzetbe kerültek.

Miller esetében azonban happy enddel végződött az árvízkár: a Toyotától ugyanis kapott egy másik hibrid hajtású Highlandert.

Január 21-én sétálta be ugyanabba a márkakereskedésbe a férfi, ahol 2006-ban is járt, megkérték ugyanis, hogy látogasson el oda, de Miller sejtette, hogy nem pusztán a történetére kíváncsiak – és igaza is lett.

A Toyota-szalonban annak tulajdonosa, Richard Germain, valamint Wendell Hardy vezérigazgató fogadta Millert, akinek hűségét meg is köszönték, miután elmesélte a történetét. „A tény, hogy több mint 16 éven át Toyotát vezetett, és több mint 1 millió mérföldet tett meg vele, lehetővé tette számunkra, hogy ezt Önnek adhassuk” – mondta Germain Millernek, akit a „leghűségesebb ügyfelüknek” tartanak.

Ennek kifejezéséül egy vadonatúj, 2023-as Highlander Hybrid Bronze Editionnel lepték meg a férfit, akinek a meglepő ajándékot hatalmas piros masnival és cementszürke fényezéssel adták át. Miller először azt hitte, tréfálnak vele, majd Germain átadta neki a kulcsokat. „Ez elképesztő, egyszerűen hihetetlen” – kereste a szavakat.

Miller már a nyugdíjba vonulását tervezi, így újabb bő másfél millió kilométert aligha fog vezetni, saját bevallása szerint máris vannak tervei az új autóval. „Hazamegyek a szerszámaimért” – jelentette ki. „Először viszont meg kell védenem, így szerzek néhány üléshuzatot. A 2006-os Highlandert is varázslatos volt átvenni, de ez még annál is varázslatosabb.”