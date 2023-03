Forgalmas úton szlalomozott egy autós március 15-én Békés vármegyében, azon belül Szabadkígyós külterületén, így a sávját többször elhagyta, majd hirtelen visszatért oda – írja a Police.hu.

A reggeli órákban történt manővert többen is látták, sőt, videofelvétel is készült róla, ami később az egyik vármegyei portálon, valamint a közösségi médiában meg is jelent. Eljárást indított a Békéscsabai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a látottak alapján. és a rendőrök elkezdték keresni a szabálytalankodót.

Itt nézhető meg a hajmeresztő manőver:

a videó a hirdetés után indul

Ugyan a rendőrök elkezdték keresni, ki szabálytalankodott, de nem volt könnyű dolguk: bár a felvételen leolvashatóan látszik a rendszám, a közelmúltban többször is gazdát cserélt a kombi, de közben egyszer íratták át azt az új tulajdonos nevére. Néhány nappal később az egyenruhások azonosítottak egy fiatal férfit, aki a kihallgatása során beismerte, ő szlalomozott.

Tettére meglepő magyarázattal szolgált.

Azt mondta, kevés volt az autóban az üzemanyag, ezért meg akarta mozgatni a benzint a tankban.

A férfi ráadásul érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezik, az autót pedig korábban kivonták a forgalomból. A történtek miatt három szabálysértési eljárást is indított a Békéscsabai Rendőrkapitányság.