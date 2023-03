A rendőrség március 6-12. között “Seatbelt” (biztonsági öv) elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amely az egész Európai Unióra kiterjed, így Magyarországra is. Főleg a passzív biztonsági eszközök használatát fogják figyelni, elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát.

Egy korábbi tanulmányból kiderül, hogy a biztonsági öv becsatolásának hajlandósága folyamatosan nő hazánkban: 2016-ban a személyautókban elöl ülők 76 százaléka, a hátul ülők 49 százaléka csatolta be az övét, de ez még mindig messze van a 100%-tól. Ebből következik, hogy még mindig nagyon sokan nem tartják be a kötelező biztonsági övre vonatkozó szabályokat, döntésüket pedig sokszor az alábbiakkal magyarázzák:

“Szorít az öv, kényelmetlen” – kórházban vagy koporsóban feküdni még kényelmetlenebb lesz.

“Ütközéskor jobb, ha nincs becsatolva a biztonsági öv, mert inkább kirepülök a gépkocsiból, mint hogy az összetört járműbe beszoruljak” – végül is, ha azt szeretnéd, hogy sajtként reszelje le a bőröd az aszfalt vagy intim viszonyba kerülj egy lámpaoszloppal, akkor tessék csak.

“Erős vagyok, ütközéskor a karjaimmal képes vagyok megtartani, megtámasztani magam” – Amennyiben képes vagy a testsúlyod sokszorosát megtartani a karjaiddal egy teljesen váratlan szituációban, a másodperc töredéke alatt, akkor a biztonsági övet tényleg nem neked találták ki.

“Van a gépkocsimban légzsák, az úgyis megvéd” – a légzsák csak akkor hatásos, ha be is vagy kötve, máskülönben még csúnyább sérülést tud okozni.

Észérvekkel alátámasztható indok nincs a biztonsági öv használatával szemben. Felelősek vagyunk magunkkal, a családunkkal, de a közlekedés többi résztvevőjével szemben is. Ha te nem vagy bekötve, azokat is veszélyezteted az utastérben, akik igen. Egy komolyabb balesetnél az utastérben vergődő, tehetetlen testként fogsz viselkedni, aki összetöri a többi utast. Gondolj erre, amikor a gyermekeiddel utazol és te nem kötöd be magad, ők viszont igen.

Legyen ez a videó az elrettentő példa!