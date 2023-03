Washington állam egyik kisvárosában kamionbaleset indult a csütörtök reggel: az állami rendőrség tájékoztatása szerint március 2-án, helyi idő szerint reggel 6 óra után több kilométeres szakaszon le kellett zárni az I-90-es autóutat, miután az oldalára borult egy kamion.

A műszaki mentési, illetve takarítási folyamatokat lényegesen lassította, hogy a balesetben érintett kamion tojást szállított, így rengeteg kartondoboznyi veszett kárba.

Ezzel együtt sokak reggelijének befellegezhetett, már csak azért is, mert az Egyesült Államokban is drasztikus drágult a tojás ára Ukrajna orosz megszállásának kirobbanása óta, nemcsak Magyarországon, ahol darabja az egy évvel korábbi helyzethez képest majdnem a duplájába, 90 forintba kerül a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint.

That's not a failed record attempt for World's Largest Omlette, that's the mess that closed I-90 east of Vantage today where a load of eggs was dumped in a single vehicle incident. While it did get eggstremely messy, we are glad to report no injuries. Thank you for your patience! pic.twitter.com/WKsofN7J6f

