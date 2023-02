Tegnap még arról írtunk, hogy karnyújtásnyira vagyunk a 600 forint alatti üzemanyagártól, ma pedig azt látta több kollegánk is, hogy néhány kúton már most bőven 600 alatt van a benzin ára.

Utána is néztünk ennek, és már a Holtankoljak.hu adatbázisában is fent vannak ezek a kutak. A legolcsóbbak között stabilan ott van most is az Auchan hálózata, de az OIL! a legolcsóbb, ha a benzint nézzük.

A gázolaj sincs nagyon lemaradva, na így halad lefelé az üzemanyagok ára, akkor még talán egy hét és az is 600 alatt lesz.

Legutóbb 2022 április elsején volt 590 ft a benzin átlagára, már annak, aki nem hatósági áron tankolt 480 forintért. A csúcs 802 forint volt 2022 júniusában, a gázolaj literenkénti ára ekkor 821 forint. Természetesen ez mind piaci ár, ennyiért vettük volna, ha nincs az ársapka.