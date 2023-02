Ránézésre a repülés igen egyszerű dolognak tűnik, csak két szárny kell hozzá és megfelelő sebesség, hogy a levegőbe tudjunk emelkedni. A madaraknak is megy, nehogy már egy BMW-nek ne sikerüljön.

Gondolta a Vilebrequin nevű csapat, akik fogtak egy E39-es BMW-t, hidroplánszárnyakat “hegesztettek” rá, masszív bukókeretet kapott és elküldték repülni.

A szebb napokat is látott BMW-vel először nekirugaszkodtak a kifutónak, hogy magától képes-e a levegőbe emelkedni (nyilván nem, ahhoz olyan 200 km/órás sebesség nem ártana, plusz picit merevebb és állítható szárnyak, hogy a felhajtóerő ne tépje őket azonnal le), aztán jött a 8 méter magas rámpa, ahová már drónként irányítva küldték fel a BMW-t. Egy másik autóban ült a drónpilóta, aki a szárnyas E39-et irányította.

Az autó 120 km/órával hajtott a rámpára és végül 64 métert tudott “repülni”, bár ebben a szárnyaknak nem sok szerepük volt, mert inkább a lendület vitte és inkább zuhanásnak nevezhető a manőver.

Végül lássuk az eredményt:

Mitől repül a repülő? A repülőgép repülése alapvetően a szárnyakkal lehetséges és a rajtuk keletkező felhajtóerő teszi lehetővé. A felhajtóerő keletkezésére Bernoulli törvénye ad magyarázatot. “Bernoulli törvénye azt mondja ki, hogy egy közeg áramlásakor a sebesség növelése a nyomás csökkenésével jár.” Ezt kihasználva a repülőgépek szárnyait olyan formájúra építik, ami a levegő szárnyak körüli áramlása során a szárny fölött a levegőt gyorsabb mozgásra készteti, mint alatta. Ezáltal felül kisebb lesz a levegő nyomása, mint alul. Ennek megfelelően alul nagyobb erő hat a szárnyra, mint felül. Ez az erőkülönbség akkora mértékű is lehet, hogy a több tíz tonnás gépeket is a magasba emeli.

Szóval a repülő autó az nem így készül, viszont a szlovák repülőautó már megkapta a repülési engedélyt, így sorozatgyártásra kész állapotban van, azonban itt pénzügyi homokszem került a gépezetbe és néhány napja bejelentették, a cég csődbe ment.

A cég a sikertelenségét a jelenlegi negatív befektetői hangulattal és az általuk is fejlesztett, helyből felszálló járművek iránti piaci bizalmatlansággal magyarázta. A vállalat 2010-ben kezdte tervezni a repülőautó-koncepcióját, és három prototípust mutattak be. Az utolsó verzió már megkapta az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) engedélyét is.