Több mint ötmilliót kérnek ezért a Trabantért, nem véletlenül

Még az előző évszázad, nem mellesleg a mai napig nagy becsben tartott hagyatéka a Trabant, pedig a 601-es modell már a 60. születésnapját ünnepelte a napokban. Kultusza mégis töretlen, és bár 1991-ig 2,8 millió példányt gyártottak – amivel nem csak a KGST-modellek között számított népautónak –, igazán szép állapotú darabból egyre kevesebb akad, azoknak pedig meg is kérik az árát.

Nincs ez másképp ennél az 1990-es Trabantnál sem, igaz, itt nem a gyári állapot az, ami elsősorban felsrófolta az árát. Cserébe viszont egy teljesen egyedi építésű, gazdája bevallása szerint hibátlan állapotú, gondos hozzáértéssel karbantartott raliautót kínálnak eladásra, ami MNASZ-gépkönyvvel is rendelkezik. Átalakított 601-esről lévén szó nem érdemes keresni benne a kétütemű, 594,5 cm3-es erőforrást annak 26 lóerejével, azt ugyanis egy 101 lóerős, 1,4 literes hajtásláncra cserélték ki.

Ritka Trabant jelent meg a Használtautó.hu-n – nézzük a képre kattintva, miért annyi, amennyi:

Alapjáraton bézsszínű, de piros-fekete-kék csíkok, illetve narancssárga lökhárítók, sárvédők, küszöbök és felnik tarkítják Trabantot, ami belülről nézve sem mondható hagyományosnak. A kormányváltó a múlté, azt egy négysebességes, manuális váltó váltotta fel, mindemellett bukócsövek hálózzák be az „utasteret”, ahol még két OMP kagylóülés köszön vissza.

Mindezzel együtt potom 5,45 millió forintért keresi új gazdáját ez az igazán színes darab.

Az autó szempontjából kevésbé lényeges pont, de az SP-rendszám is olyan, amiből több újat már nem fogunk látni az utakon, ugyanis amióta 2022 júliusában új rendszámformátumot vezettek be Magyarországon, a versenyautók is „I” jelű, azaz ideiglenes rendszámot kapnak.

Trabant 601: ahol a tuning és az érzelmek találkoznak Hosszú múltjának és nagy induló példányszámának köszönhetően időről időre felbukkan egy-egy, hasonlóan nem hétköznapi Trabant 601, mint amilyen cikkünk mostani főszereplője. Írtunk már 421 lóerős, két motorral szerelt, egyedi, egyben stílszerű rendszámmal felvértezett, valamint rendőrautó-imitációvá alakított példányról is. Azonkívül, hogy kétségtelenül elévülhetetlen érdemük van az autózás történetében, a legkülönlegesebb Trabant-pillanatok egyikének mégis egy nagy egymásra találás mondható, aminél ráadásul a Vezess is jelen lehetett. Néhány hónappal ezelőtt ugyanis visszavittük a 98 éves Dezső bácsit az egykori, már 56 éves Trabantjához, amin 15 évvel korábban, 2007-ben adott túl. A megindító találkozásról itt nézhető meg a videó:

Mennyi az annyi, ha patika állapotról van szó?

Erre a kérdésre is az a válasz, hogy mindenféleképpen milliós nagyságrendekben érdemes gondolkozni. Igaz, egy-egy kivételes Trabantot már egymillió körüli, vagy éppen az alatti áron el lehet csípni a Használtautó.hu-n, de 1,5, illetve közel 4 millió forintért is találtunk olyan 601-est, amire láthatóan vigyáztak, és az idő vasfoga sem marta szét.

Körülnéztünk az egyik legismertebb német használtautó-eladási portálon, a Mobile.de-n is, ahol meglepődésünkre több magyar rendszámos Trabant is felütötte a fejét. Igazán szép állapotúakat már 5 ezer euró körül is árulnak, de akad Gyulán egy példány, amiért például ennek közel a négyszeresét, több mint 18 ezer eurót, átszámítva 7 millió forintnál is többet kérnek el.