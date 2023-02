A nap szomorú híre: nem lesz több GTI-találkozó a Wörthi-tónál

Európa legnagyobb Volkswagen-találkozóját évről évre Ausztriában, a csodálatos Wörthi-tó partján rendezték (2020, 2021, 2022-ben a Covid miatt elmaradt). Idén lett volna a 40. GTI-Treffen a tónál, de sajnos lefújták, egészen pontosan a találkozónak helyet biztosító Maria Wörth városának vezetése már nem szeretné, hogy náluk rendezzék a találkozót.

Az indokuk végtelenül egyszerű és érhető is: kinőtte a környéket az esemény. Ezt én is csak alátámasztani tudom, ugyanis legalább háromszor jártam már ezen a találkozón, és gyakorlatilag nem csak az 1500 fős városka, hanem a tó egész déli partjának közlekedését is megbénították az érdeklődők. Veldentől egészen Klagenfurtig kígyóztak egész nap oda-vissza a tuningverdák.

Így a GTI-találkozó autókiállítássá alakulhat át, ha március közepéig elég érdeklődő jelentkezik. A helyszín átkerül Klagenfurtba, a neve pedig Tuning Messe Wörthersee lesz – írja a motor1.

