Tulajdonosa, George Gehdu ismert szuperautó-kereskedő szeme láttára sétált végig egy McLaren 720S-en egy férfi az Egyesült Királyság nyugat-londoni részén, aminek következtében betört a luxus-szuperautó szélvédője.

Videofelvétel is készült az esetről, melyet a sértett február 12-én, vasárnap osztott meg a közösségi oldalán, mint arról a Metro című bulvárlap beszámolt. Mivel az autó értéke 225 ezer angol font – ami a mostani árfolyamon számítva 98 millió forintnak felel meg –, a kár több százezer forintra rúghat, de akár milliós nagyságrendű is lehet.

Egy szemtanú elmondása szerint többen is rászóltak az autó tetején randalírozó férfira, de láthatóan nem zavartatta magát. Később a rendőrök megbilincselték az illetőt, ám letartóztatásra végül nem került sor – az ügyben azonban nyomozás indult.

Gehdu a történtek után az Instagram-oldalán biztosította követőit afelől, hogy jól van. „Csak valami ócska kis patkány volt, de jókor érkeztek a rendőrök” – jegyezte meg. Bejegyzésében részletesen leírta, hogy épp a fodrásztól jött ki, amikor meglátta, hogy valaki a McLarenjén sétál, és az illetőt az sem izgatta, hogy kiabálnak vele.

Ami a típust illeti, a 720S-t többféle változatban mutatták be 2017-ben, gyártását tavaly fejezték be. A kupé- és keménytetős kivitelben is forgalmazott modell a szénszálas monocoque mellett a 4,0 literes, ikerturbós V8-as motorban rejlő lehetőségeket is kihasználta: a teljesítménye 720 lóerő, míg a forgatónyomatéka 770 Nm. 0-ról 100-ra 2,9 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig a 340 km/órát is meghaladja.