Hivatalosan nem létező rendszámtáblákkal kapcsolt le a napokban az izraeli rendőrség egy Dacia Dustert. Ennél jobban már csak a volán mögött ülő férfi magyarázata lephette meg a hatóságokat: azt állította ugyanis, hogy ő Shai király, Yashar-El uralkodója.

תיעוד – היחידה המרכזית של אגף התנועה בפעילות נגד חשודים שהפיצו לוחיות זיהוי לרכב ומסמכים דיפלומטיים תחת השם "הממלכה" pic.twitter.com/cHFDoqCgsB — משטרת ישראל (@IL_police) February 6, 2023

Shai Karamosta nem ismeri el az izraeli kormányt, ezért – attól függetlenedve – saját királyságot alapított. Egy szeptemberi videójában kijelentette, a célja az, hogy megdöntse az ottani „vállalati kormányt”, továbbá visszaszerezze a nép szuverenitását. Bár Izraelben sincs másik állam, a 48 éves férfi útleveleket, rendszámokat és más, hivatalos dokumentumokat bocsátott ki a „saját nemzete” nevében. Ugyanakkor „hatalma” mindössze a két ingatlanjára terjed ki: ezek közül az egyiket postaként, a másikat pedig konzulátusként jegyezte be.

Karamostát ugyan az élettársával együtt letartóztatták, a férfit szabadon engedték, miután bemutatta „diplomataútlevelét”. Az ügyben azonban nyomozást indítottak okirat-, illetve rendszámhamisítás, hamis okirat és rendszámtábla használata, a rendőrség munkájának hátráltatása miatt – írja a Times of Israel.

Az úgynevezett konzulátusban házkutatást is tartottak a rendőrök, ahol egyébként „hatósági meghívó nélküli, illetéktelen belépés szigorúan tilos” tábla fogadta őket – az ingatlanban hamisított rendszámokat és egyéb dokumentumokat is találtak. Karamosta letartóztatását követően a „királyság” weboldalán, a Yashar-el.me-n megjelent közleményben azt írták, hogy az izraeli rendőrség jogtalanul rabolta el Shai királyt, ami miatt a hágai Nemzetközi Bíróságnak is levelet küldtek.