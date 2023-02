Karakterenként több mint 1,5 milliót fizettek ezért a rendszámért

Hongkong továbbra is az egyedi rendszámok paradicsoma, ahol a legegyszerűbbnek tűnő azonosítókra is úgy csapnak le, mintha nem lenne holnap. A legutóbbi kormányzati aukción még egy Elon Muskra utaló rendszám is elkelt.