A Pagani Zondát az 1999-es Genfi Autószalonon láthatta először a közönség, és egészen 2017-ig marad gyártásban. Majdnem 20 év alatt csupán 140 darabot készítettek belőle, amiben a különböző prototípusok is benne vannak. A Zondák között több egyedi kivitel akad, az apró hipersportkocsikat gyártó műhely szereti a visszatérő vendégeket, akiknek megfelelő pénzösszeg ellenében rengeteg változtatást, kérést teljesítenek az autóikkal kapcsolatban.

Ezért is érdekes az RM Sotheby’s publikus árverésén elérhető autó, ami eredetileg egy 2010-es Pagani Zonda R formájában látta meg a napvilágot. A 2009-2011 között gyártott R változat eleve több mint száz kilóval könnyebb volt az utcára homologizált kiviteleknél, és V12-es motorja 750 lóerőt, valamint 710 Nm nyomatékot teljesített. Ebben is az AMG-től származó motor dolgozik, de nem az utcaiaktól megszokott 7,3 literes, hanem a Mercedes CLK-GTR-nél is alkalmazott 6,0 literes. Valódi gyári versenymotor került a gépbe, amihez hatfokozatú, szekvenciális váltó tartozik.

2,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig 350 km/óra feletti.

Viszont ebből készült 2013-ban egy Evolution kivitel, ami annyira megtetszett a tulajdonosnak, hogy a Paganihoz fordult, építsék át az ő autóját is a keményebbnél még keményebb, csúcsverzióra. Ezt készséggel megtették a gyártónál 2014-ben, így a hajtásláncot átdolgozták, a maximális teljesítményt 780 lóerőre emelték, Öhlins rugóstagokat, valamint magnéziumfelniket kapott.

Ami a vizuális és aerodinamikai módosításokat illeti, légterelőket helyeztek el az első gépházfedélen, hátul függőleges vezérsíkot kapott az autó. A fő spoiler állásszöge kézzel vagy automatikusan állítható – a vezető dönti el, hogy nagyobb leszorítóerőre vagy csekélyebb légellenállásra van éppen szüksége.

Ennél tehát tényleg nincs komolyabb, versenyautó-szerűbb Pagani Zonda, ez a pályanapok méregdrága játékszere, a legmagasabb technikai színvonalon. Új korában extrák és adók nélkül 2,2 millió euróba került az autó, ami a hobbiautózás mellett befektetésnek sem volt utolsó. 2021-ben már egy privát ajánlat keretein belül volt lehetőség a megvásárlására, akkor 6,5 millió eurót (2,5 milliárd forint) kértek érte. Most viszont nyitott aukción fogják eladásra kínálni a V12-es motor üvöltéséről híres konstrukciót, így a végső ár ezt a szintet is meghaladhatja.