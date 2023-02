Itthon, virágkorukban, a nyolcvanas években, a kilencvenes évek első felében leginkább Schenk márkanév alatt, esetleg a gyerekszájon szintén elterjedt „mozgókezűs” vagy „öltöztethetős” katonákként ismertük az eredetileg a Playmobil által megálmodott, gyártott és forgalmazott termékek licenc nélkül „honosított/magyarosított” koppintásait, ám jó ideje már mi is az eredeti produktumokhoz juthatunk, ha szeretnénk.

Az 1970-es évek közepe óta létező márka jó ideje készít autós játékokat is, a nevük alatt jelentek már meg Aston Martin-, Mercedes-Benz-, Mini-, Porsche- és Volkswagen-modellek is, most pedig itt a legújabb playmobilossá tett klasszikus, a Citroën Kacsa (2CV).

A francia gyártó mára autóipari klasszikussá érett modelljét még a második világháború előtt tervezték meg, végül a nagy világégés után, 1948-ban került a piacra, hogy aztán egészen 1990-ig gyártásban maradjon. A műszakilag „szögegyszerű”, de esztétikumában nagyon karakteres, praktikumában pedig kiemelkedő típusból a különböző verzióiban összesen bő 5,1 millió példány fogyott az évtizedek során, fenntartások nélkül mondhatjuk, hogy ikonná vált.

Két „adólóerőstől” a teherhordó Kacsáig Az eredetileg a francia adózási rendszerben 2 lóerősként számon tartott – innen a 2CV, azaz 2 cheval fiscal típusjelzés – Kacsák hosszú életét számos esztétikai és felszereltséget illető változás kísérte. Hogy csupán néhányat említsünk a modell történetét fémjelző legfontosabb fejlesztések közül: 1957-ben egy zárt csomagtartó doboz jelent meg az addigi feltekerhető vászonfedél helyén, 1964-ben a fordítva nyíló első ajtókat normál nyitásúra cserélték, 1966-ban megjelentek a hátsó oldalablakok, 1967-ben pedig az Ami 6 műszerfalának elemei. 1960-ban egy nagyon különleges változat, a négykerék-hajtású 2CV 4×4 írta be magát a történelembe, s vezette be a Kacsát két darab – egy első és egy hátsó – motorjával a terepjárók világába. A furgonváltozat 1951-ben látott napvilágot, és a legutolsó modellek már akár 400 kg hasznos teher szállítására is alkalmasak voltak. A Kacsa minimalista, mégis rendkívül sokoldalú autó volt, amely magán viselte korának jeleit – amint arról a modell történetét színesítő limitált kiadások is tanúskodnak.

Adta magát, hogy a két márka együttműködésre lépjen, ennek eredményét pedig a múlt héten Párizsban megrendezett Rétromobile kiállításon láthatták meg az autó- vagy játékrajongó felnőttek és kisebbek. (Nyitóképünkön.)

A 30 dekás, 28 centiméter hosszú, természetesen zéróemissziós égszínkék Kacsa önmagában is vonzó darab, de a 20. század második felének francia miliőjét megidéző kiegészítőivel – egy vidéki parasztgazda a libáival, disznójával és a tejeskannáival, egy matrózruhás hippilány, valamint Louis de Funes filmjeiből itthon is ismerős csendőrfigura – igazi telitalálatnak tűnik.

Nálatok felkerülne a polcra, esetleg a gyerek játékládájába?