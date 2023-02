A Rekord az Opel egyik igen népszerű modellje volt, 1953 és 1986 között nyolc generációt ért meg a családi szedán, mielőtt átvette volna helyét és szerepét az Omega.

Az 1972-ben bemutatott D széria a brit és ausztrál piacon Vauxhall Victor néven futott, a típus jó állapotú példányai mára gyűjtői darabok. Ezek közül is kiemelkedik azonban az a hajszál híján fél évszázados Victor, amelynek történetét egy múzeum igyekszik felderíteni.

A dokumentumai szerint 1974 áprilisában eladott Vauxhall Victort egy bizonyos Milner úr vásárolta annak idején a kelet-közép-angliai Ilkestone-ban. Ez eddig semmi különös, ám az már elképesztő, hogy az autó ma is már-már szalonállapotban van, hiszen mindössze 86 mérföldet, azaz szűk 140 kilométert futott.

Mr. Milner végakaratának végrehajtója a férfi tíz évvel ezelőtti halála után adta el az autót egy gyűjtőnek, aki aztán tavaly novemberben adta tovább a gépkocsit a Great British Car Journey közlekedéstörténeti múzeumnak.

„A ház bontását végző kőműves bukkant rá, akitől rendszeresen vásároltam bontott téglákat. Milner úr elhunyta után mindent el kellett bontania, az autóról pedig az ügyvéd sem tudott. A téglákért mentem, aztán az autót is megvettem. Amikor rábukkantunk, a krómdíszek, a lámpák mind kiszerelve, a csomagtartóban elcsomagolva vártak, amit pedig nem lehetett leszerelni, az tökéletesen be volt fedve” – idézte fel a férfi, aki aztán továbbadta a Victort/Rekordot az autómúzeumnak.

A minimális futásteljesítményt már említettük, de érdemes kiegészíteni a sztorit azzal, hogy a papírjai szerint mindössze egyszer, 1980-ban szervizelt autó kasztniját az egykori tulajdonos akkor rozsdavédelemmel is elláttatta, majd utána is folyamatosan ápolta, az üléseket végig nejlonhuzatokkal védte, a csomagtartóban pedig a magukban is muzeális értéket képviselő üzemanyagkannák és pótalkatrészek mellett a briteknél klasszikusnak számító, a típushoz tartozó Haynes-kézikönyv is ott volt.

Mivel az eredeti tulajdonosnak nem maradtak közeli családtagjai, rokonai, a múzeumnéhány hete már a Facebookon keresi azokat akik bármilyen információval rendelkezhetnek arról, miért is tartogatta „patikaállapotban” a Vauxhallt a férfi.

“Nagyon szeretnénk többet tudni erről a Victorról és a gazdájáról, aki sosem használta. Igazán egyedi történet lehet. Ha az autó vagy a Milner név bárkinek jelent valamit, keressen meg minket, bogozzuk ki ezt a talányt!” – idézte a Metro a múzeum alapítóját, Richard Ushert.