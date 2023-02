1967-ben érezzük magunkat, annyira makulátlan ez a csehszlovák ritkaság

A kelet-európai autógyártás első hírnökeként írta be magát a történelembe az eleinte csehszlovák, majd cseh Tatra. A vállalatot eredetileg 1850-ben alapították, ám autógyártással csak a 19. század végén kezdtek el foglalkozni. Kulcspillanat volt a gyár történetében a 603-as Tatra bemutatása, amire 1955-ben került sor. Kezdetben prototípusként bukkant fel, majd a gyártása 1957-ben vette kezdetét.

Újító szellemével és áramvonalasságával egyhamar korszakalkotóvá vált a Tatra, így nem okozott meglepetést, hogy öt évvel később már a második generációs kivitel, a Tatra 2-603 lépett porondra. Az alapot ugyancsak a 2,5 literes, V8-as motor adta, csakúgy, mint az első érában, de lényeges előrelépésnek számított, hogy teljesítményét 95-ről 105 lóerőre növelték. A legendás 603-as ezután megélt egy harmadik, 1975-ig tartó korszakot is, mellyel együtt összesen több mint 20 ezer példány készült a típusból.

Csillog-villog a 2,5 literes, V8-as motor, igaz, nem túl erős, de nem is ez volt a típus lényege. Vérkomolyan vették a Tatra restaurálását, szinte teljesen lecsupaszították.

Éppen ezért, ennyi évtized távlatában pedig különösen ritkaságnak tekinthető, ha egy-egy példányt előkerül, és ez hatványozottan igaz, ha mindezt szalonképes állapotban teszi. A Car & Classic árverésén egy 1967-es évjáratú 2-603 kerül majd kalapács alá, melynek története a Cseh Köztársaságban kezdődött, majd Hollandiát és Dániát is megjárta, mielőtt jelenlegi tulajdonosával Szlovákiában kötött ki.

Kora ellenére kiváló állapotnak örvend, ami annak is köszönhető, hogy bár restaurálták, a legtöbb belső és külső alkatrésze eredeti maradt. Főbb stílusjegyei is érintetlenek maradtak, ideértve a négy, egymáshoz szokatlanul közel elhelyezkedő fényszórót, ami – ha úgy tetszik – a típus egyik legjellegzetesebb védjegyévé vált. Belül teljesen úgy néz ki a hófehér Tatra, mintha most gördült volna ki valamelyik csehszlovák gyárból, ám az érdem többek között az ülések új velúrborításáé.

Műszaki értelemben sem változtattak a régi recepten, így a karosszéria alatt a mai napig 2,5 literes, V8-as motor található, a négyfokozatú sebességváltóval együtt. Annak ellenére, hogy már közelebb van a 60 évhez, mintsem az 50-hez, még 73 ezer kilométert sem tettek meg az autóval. Az aukciósház szerkesztőségi vezetője szerint „ez nem csak egy, a keleti blokk által, illetve számára gyártott autó”, mivel „a Tatra egyet jelent az innovációval, a határtalan kreativitással és a járatlan pályákkal”.

Árveréseken a Tatrák ritkák, mint a fehér hollók, így gyakorlatilag egyet jelent a sötétben tapogatózással, ha meg szeretnénk tippelni, mennyiért cserélhet gazdát a február 5-i árverésén.

Némi támpontot adhat, hogy tavaly nyáron, a Bring A Trailer aukcióján egy 1972-es, harmadik generációs példányt közel 23 ezer dollárért, azaz – mai árfolyamon – valamivel több mint 8 millió forintért vittek el, míg egy 1968-as, második generációs modell még 2014-ben kelt el 26 ezer dollárért, ami most körülbelül 9,3 millió forintnak felelne meg, de az elmúlt néhány év gazdasági változásait figyelembe véve az átszámítva 10 millió forint feletti vételár sem lenne meglepő.