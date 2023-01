Ennek a Ferrarinak a nappaliban a helye

Önmagában nem sok különlegességet rejt egy dohányzóasztal, de amint egy Ferrari-motor jelenik meg a közepén, rögtön más a leányzó fekvése. Jelen esetben úgy is mondhatnánk, hogy egy Ferrari 360 Modena motorblokkját öleli körül 15 mm-es vastagságú üveg, az összkép pedig bárki nappalijában jól mutatna.

Az olaszok 3,6 literes V8-as szívómotorját egykor élesben használták, amiről többek között a vezérműtengely és az üzemanyag-befecskendezők is tanúskodnak. Hiba is lett volna kizárólag díszként használni, tekintve, hogy fénykorában 350 lóerős teljesítményt és 373 Nm-es forgatónyomatékot adott le, és ha valaki igazán odalépett neki, a motor akár 8500-at is forgott percenként.

A képre kattintva galéria nyílik:

Mindemellett a megbízhatósága öregbítette a Ferrari V8-asának hírnevét. A Drive cikke szerint a blokkot a Gervadino Design csapata alakította át dohányzóasztallá, melynek szélessége és hosszúsága is 140 centiméter.

Vissza a gyökerekhez – amit a típusról tudni érdemes Bár ezúttal csak a „szívének” jut szerep, a Ferrari 360 mellett sem érdemes elmenni szó nélkül. Középmotoros és hátsókerék-hajtású sportkocsiját 1999-ben dobta piacra a maranellói gyár, melyet kupéként és spiderként egészen 2005-ig gyártott, addig több mint 15 ezer példány készült belőle. A meglehetősen gyakori Ferrari az F355-öt váltotta az olaszok kínálatában, majd 2004-ben az F430 lépett a helyébe. A 360-asok között elsőként jelent meg a 360 Modena, ami az alapító Enzo Ferrari szülővárosa után kapta a nevét. A fokozatok között hatsebességes manuális, illetve a szintén hatsebességes, félig-meddig a Forma-1-ből átvett félautomata váltóval lehet kapcsolgatni. 0-ról 100-ra kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig alulról karcolta a 300 km/órát.

A Ferrari-motorból készült asztalnak a Bonhams február 2-i árverésén keresnek új gazdát Párizsban. A becslések szerint 19-25 ezer euró közötti áron, azaz 7,5-10 millió forintért kelhet el.