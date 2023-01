Amerikai filmekből, képekről sokaknak ismerős lehet a hot dogot formázó reklámjármű (nyitóképünkön) – nos, most pont ehhez keresnek sofőr-szóvivőt.

A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari konszernje, a Kraft Heinz Co. az USA-ban népszerű húsipari márkája, az Oscar Mayer virslijeinek népszerűsítésére az 1950-es évek óta működtet egy hot dogot formázó kisbuszt, mely évente körbeturnézza a hatalmas országot. Ehhez keresnek most sofőrt.

A munkaköri leírás szerint az egy évre szóló megbízás keretében a vezetőnek az Egyesült Államok útjait kell rónia, az állomásokon pedig aktívan részt kell vennie a reklám- és marketingtevékenységekben, beleértve a médiaszerepléseket és a közösségi médiás tartalomgyártást is.

A munkához természetesen érvényes jogosítvány és megfelelő közlekedési előélet, valamint nyitott személyiség és kiváló kommunikációs készség az elvárás, emellett diploma is kell, elsősorban a közelmúltban a reklám, marketing, PR, kommunikáció, újságírás terén szerzett végzettséget várnak, igaz, az ezektől eltérő sem kizáró ok. A kétnyelvűség – nyilván az angol mellett leginkább a spanyol ismerete jöhet jól – is előny.

Az érdekesnek ígérkező melóért a teljes évre számított 35 600 dolláros (mai árfolyamon 13 millió Ft) fizetést, valamint heti 150 dolláros (55 ezer Ft), az étkezést, szállást fedező napi díjat, „cafeteriát” kínálnak.

A Pennsylvania államból meghirdetett pozícióra hazánkból sajnos nehézkes lenne a jelentkezés, ugyanis bár az eltérő állampolgárság nem kizáró az ok, a munkavállaláshoz szükséges vízum már az.