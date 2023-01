A kelet-európai kilencvenes évek guruló mementója a Skoda Felicia. A típus sorozatgyártása 1994. október 17-én kezdődött Mladá Boleslavban, és hét évig készült, pályafutása során több mint 1,4 millió példányt adtak el belőle. Először az ötajtós ferdehátú került a piacra, amelyet a következő évben a kombi változat követett. A piaci igényeknek megfelelően Pick up és Van Plus néven a Feliciából áruszállító változat is készült.

Magyarországon 21836 darabot értékesítettek, tehát abszolút nem volt ritka autó akkoriban. Ma viszont az karosszériát aktívan rágó korrózió a legtöbbet roncstelepre küldte, és az igen régi korokra visszanyúló technika sem lett csábítóbb az évek során. Ebben a típusban még ugyanis az a 1,3 literes 54 lóerős motor volt a legnépszerűbb, ami az 1000 MB farába került az 1960-as években.

Ez az alulvezérelt, felülszelepelt (OHV) négyhengeres motor kifejezetten modern darab volt a tervezése idején. A csehek alumíniumötvözetet, valamint speciális öntési eljárást használtak a motor forgattyúsházához, és négyfokozatú kézi sebességváltót, ami Európában egyedülálló volt.

A technika még a kilencvenes években is kitartott, de a Felicia már a Volkswagen égisze alatt született, így modernizálták a megoldást, kapott injektort, és a típushoz elérhető volt a teljes mértékben németektől kölcsönzött 1,6 literes motor is 75 lóerővel.

Egyszerűbb autót ma keveset találunk a használt kínálatban, az eladó darabok ára tényleg alig éri el a félmilliót itthon, a legszebb példányok sem esnek a milliós kategóriába. Ezért érdekes ez a német piacon árult kombi, amibe az 1,6 literes motor került. 1999-ben gyártották, és az elmúlt 24 év alatt alig került bele kilométer, mindössze 27950-et mutat a számláló.

Ami a legfontosabb, hogy valószínűleg garázsban állt, mivel nem rozsdás a karosszéria, kívül-belül szinte gyárias az állapota. Nem lógnak a kárpitok, nincs törött, fakult műanyag elem a beltérben, ilyen szépen megőrzött Felicia tényleg ritkán akad.

Ehhez mérten érdekes az ára is, 2600 euró, vagyis nagyjából egymillió forint. Ha ilyen korú, ennyit futott népszerű hobbiautók között kutakodunk, akkor egyáltalán nem drága, de ki akar egy Felicia kombit hétvégi kocsinak?