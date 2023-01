Hollandiában tényleg egy hullaként feléretett, tengeri párában rohadó Mercedest mentettek meg egy Facebook bejegyzés szerint. Az autó jelenlegi tulajdonosa egy konténer tetejéről daruztatta le az autót, és még úgy is látott benne fantáziát, hogy üvegek nélkül, a természet rombolásának kitéve erjesztették ott hét éven keresztül.

Az S124-es kódjelű kombi dízelmotorja a leemelés után semmilyen beavatkozást nem igényelt, indult ahogy kell.

A kőkemény feladat inkább a belső cseréje volt, amit szintén megoldott a tulajdonos. Az autót három éve újította fel, és azóta boldogan használja a kocsit, 125 ezer kilométert tett meg vele. A napi használatban lévő autóban váltót is cserélt, a manuális helyére automata került, de a kuplungpedál még megmaradt az utastérben.

A különleges karosszéria a holland szabályozás miatt szükséges, ott ezzel a kialakítással teherautónak számít a Mercedes, nincsenek hátsó ülések, magasabb a tető. Így spórol a tulaj a fenntartás költségein, és az öreg dízeleket sújtó kiadásokra nem kell költenie.

A Mercedes-benz S124-es kódja a 1985-1997 között gyártott, hosszmotoros, hátsó- vagy összkerékhajtású, felső középkategóriás típus kombi kivitelét jelenti. 4-5-6-8 hengeres motorokat kapott a 124-es sorozat, benzinesként 105-381 LE (200-E60 AMG), dízelként 72-147 lóerő között (200D-300D Turbodiesel). A megfizethető modellek közül ajánlható négy hengerrel az M110 (220E), az M102 (230E), a sorhatok közül jók az M103-as és majdnem ennyire a 24 szelepes, M104-esek is (300E, ill. 320E). Dízel 124-esből az a jó, amelyikben úgy van 1,5 millió km, hogy közben azért költöttek is rá. Élvezeti értéke az 5 és a 6 hengeres dízeleknek van, a szívókból akad kézi váltós is, a turbósak mind négyfokozatú automaták.