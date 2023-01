Nem volt sok motor a klasszikus Ladákhoz, de azokat legalább cserélgették a modellek között. Így alaposan át kell nézni a pontos típusjelzéseket, ha valaki tisztán akar látni, és erre jó példa a képeken szereplő, jelenleg új gazdát kereső példány.

A VAZ-21061 típusjelzésű Lada 1500s különlegessége, hogy az 1600-as modell karosszériájába került az 1500-as motorja. Már ez is érdekes, de akad ennél még ritkább összeállítás is: VAZ-21063 típusjellel 1,3 literes blokk is került az orosz típusba.

Az 1300SL orrában így egy 65 lóerős négyhengeres dolgozik, négyfokozatú, kézi váltóval párosítva. A kocsi nagyszerű állapotnak örvend, ami nem csoda, hiszen csak alig 6 ezer kilométert futott eddig.

A hasonló állapotú kocsikért több milliót szoktak kérni, de a litván eladó úgy tűnik, eladni akarja az autót és nem árulni. A papírok nélküli autóért 2500 eurót (1 millió forint) kér az Ebay-oldalra feltöltött hirdetésben.