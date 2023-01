Gyújtóval hadonászó autósok a benzinkúton? Miközben a töltőpisztoly az autóban, folyik az üzemanyag és párolog a benzin? Ehhez hasonló őrültséget egy gyenge vígjátékban tudnánk elképzelni, de a valóság most is rálicitál a képzeletre. Ugyanis ez a jelenség nem egyedi eset, és az elmúlt években többször, több helyen előfordult ilyesmi.

A legtöbb esetben az autósok valamiért bele akarnak lesni a töltőnyílásba. Mintha nem tudnák, mennyi fér bele, nem hallanák ahogy a lassan megtelő tartályba csorgó üzemanyag csobogásának változik a hangja. Mintha nem tudnák, hogy a töltőpisztoly automatikusan leállítja a folyamatot, ahogy a cső végét eléri a folyadék.

Nem, ők inkább bekukucskálnak egy gyújtóval, nyílt lánggal, aminek használata a lehető legveszélyesebb ötlet egy benzinkúton.

A videón rögzített eset Kazahsztánban történt. A töltőoszlopnál álló autós érthetetlen módon, tankolás közben akart valamit megnézni az üzemanyagtartály betöltőnyílása körül. Miért, mit szeretett volna látni vagy ellenőrizni a gyújtójával, azt csak ő tudhatja.

Ez a hasonló eset még 2012-ben történt, a forgatókönyv gyakorlatilag ugyanaz.

A következő videónál Oroszország a helyszín, egy Ford Focust tankoló hölgy gyújtotta fel sikeresen autóját. A lángokat először, akár egy szülinapi tortát, nagy levegővel próbálta elfújni. Nem sikerült.

Az Egyesült Államokban egész más okból került elő a gyújtó. Egy férfi pókot látva esett pánikba, és az életére törő apró élőlényt akarta a lángokkal elpusztítani. Annyira hatékony volt, hogy majdnem sikerült az egész létesítményt leégetnie.

2022 decemberében is történt a fentiekhez kísértetiesen hasonló baleset Oroszországban. Az autós itt is valamiért a töltőnyílás körül leskelődött nyílt lánggal a kezében, és nem meglepő módon az eredmény most is ugyanaz lett, mint mindig. Tűz, pánik és balesetveszély.