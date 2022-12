Amíg az elmúlt időszakban a magyar benzinkutakon is volt példa hosszú sorokra, úgy tűnik, a villanyautó-tulajdonosok élete sem fenékig tejfel. Karácsony napján ugyanis olyan hosszú sorok alakultak ki az Egyesült Királyságban található Supercharger-töltőpontoknál, hogy a Tesla-tulajdonosoknak órákat kellett várniuk arra, hogy feltölthessék autóikat.

A Daily Mail cikke szerint a legtöbb töltőponton minimum 1-2 órás várakozási idővel kellett számolni, de volt, ahonnan arról számoltak be, hogy alsó hangon 3 óra alatt kerültek sorra – sőt, egy másik brit bulvárlap, a Metro arról ír, hogy a leghosszabb várakozási idő elérte a 6 órát is.

Bár több portál is megkereste a Teslát azzal kapcsolatban, hogyan alakulhatott ki az abszurd helyzet, egyelőre nem reagált az amerikai vállalat.

Bedlam @WestmorlandServ Tebay today. 2hr 30m wait for a charge. Worst journey as @Tesla driver. Q now 40 deep! 😕 pic.twitter.com/In1LT72WJu — Jamie Waters (@thejamiewaters) December 27, 2022

2030-ra tízszer ennyi töltőpont lehet a briteknél Általánosságban véve elmondható, hogy a világ legtöbb pontjához hasonlóan a brit szigetországban is folyamatosan nő az eladott elektromos járművek száma. Ennek kapcsán úgy tudja a Daily Mail, hogy február végén már 420 ezer tisztán elektromos hajtású autó közlekedett az utakon, amikre több mint 30 ezer töltőpont, azon belül pedig közel 5500 gyorstöltő jut. A helyi hatóságok adatai szerint ezek harmada Londonban és környékén található, míg több nagyváros lakosságának lényegesen kevesebben kell osztoznia: Leedsben 340, Birminghamban 248, Edinburghban 181, Liverpoolban pedig 175 helyszínen lehet tölteni a villanyautókat. Ugyanakkor ezek a számok vélhetően az összes töltési lehetőséget fedik le, a tulajdonosok számára kedvezőbb feltételek között használható Tesla Supercharger-konnektorokból világszerte kevesebb mint 40 ezer található, körülbelül 4300 töltőponton. A kormány még korábban arra vállalkozott, hogy az évtized végére gyakorlatilag megtízszerezze, azaz 300 ezerre növelje a töltőpontok számát az országban. Ezt szem előtt tartva tavaly október és január 1-je között majdnem 2500, majd az azt követő három hónapban további 1900 töltőpontot létesítettek.

Több ok is állhat a háttérben

Ugyan hivatalosan még nem reagált a Tesla a történtekre, több elképzelhető forgatókönyv is állhat a káosz mögött. Az egyik, hogy decemberben óriási akciókat hirdetett az év folyamán többször is árat emelő márka, és bár az Egyesült Királyságban nem lehetett – átszámítva – több mint 2,8 millió forintnyi kedvezménnyel Teslához jutni, az újdonsült Model 3- és Model Y-tulajdonosok közel 10 ezer kilométernyi ingyen töltést kaptak.

A számottevően megnövekedett várakozási időkben az is közrejátszhat, hogy hidegben nehezebb feltölteni az elektromos autókat, mivel a töltőnyílások fedelei befagyhatnak, és tovább is tarthat elérni a teljes töltöttséget – mindemellett egy friss kutatás szerint a tulajdonosoknak a hatótávolság csökkenésével is szembe kell nézniük a téli hónapokban, ami Teslák esetében átlagosan 15-20 százalékos visszaesést jelent.

A helyzetet pedig tovább nehezíthetik azok az esetek, amikor további hátráltató tényezők is felmerülnek, ahogyan az egy amerikai teslással is megtörtént Szenteste napján. Mint arról az InsideEVs cikkezett, az illető akkor akarta feltölteni a Tesláját, amikor már csak 32 kilométerre elegendő energiája volt, de nem járt szerencsével. Órákon át ugyanis az a hibaüzenet fogadta, hogy melegszik az akkumulátor, de még így sem érte el a töltéshez elégséges hőmérsékletet. A férfi felvette a kapcsolatot a Teslával, mely ideiglenesen egy Model 3-at ajánlott fel neki a Model S helyett.

Nem tudni, hogy ez másnál is gondot okozott-e, vagy csak egyszeri eset volt, de egy-egy ilyen eset jócskán el tudja húzni az időt.

Szavaztak arról, hova telepítsen töltőpontokat a Tesla

A közelmúltban a Tesla arra bíztatta ügyfeleit, hogy ők döntsenek arról, merre terjeszkedjen tovább a márka Supercharger-hálózatával.

A közösségi kezdeményezés keretében végül öt amerikai, négy dél-amerikai és három németországi helyszínre esett a választás, ahogyan azt is megszavazták, hogy az olaszországi Bolzanóban és Pécsen is töltőállomást építsen a Tesla. Jelen állás szerint a magyarországi beruházás 2024 második negyedévében valósulhat meg.