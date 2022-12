Ezt a 600 lóerős versenyautót mi is szívesen látnánk a karácsonyfa alatt

Év végi „kiárusítást” tartanak a Honda Performance Development főhadiszállásán, legalábbis erre engedünk következtetni abból, hogy a Bring A Traileren keresnek új gazdát a csapat 7-es rajtszámú Acura ARX-05 versenyautójának, mellyel a Wayne Taylor Racing 2022 elején indult a daytonai 24 órás versenyen, azt ráadásul az élről kezdhette. Laguna Secán és a Road Americán a rajtelsőség mellett a győzelem is összejött az egységnek, ahogyan Mid-Ohióban és Watkins Glenben is felállhatott a dobogó legfelső fokára.

Valamivel több mint 17 ezer kilométer van az órában, ami nem is sok, ha belegondolunk abba, hogy hosszútávú sportautó-versenyeken nyúzták a technikát. Az Acura alapját az Oreca LMP2-es váza és a szénszálas monocoque adja, melyet még 2020-ban gyártottak le, a 18×12,5, illetve 18×13 colos felnikre pedig Michelin Pilot Sport P2L abroncsokat húztak. Azok mögött hatdugattyús féknyergekkel ellátott Brembo fékek bújnak meg.

Ahogyan az az ilyen jellegű versenyautóknál megszokott, a pillangóajtók felfelé nyílnak, belül pedig viszonylag kevés marad a versenyzőnek, akit számos kapcsoló mellett vizespalack és szélvédőmosó-rendszer is fogad. (Igaz, a tűzoltókészülék december 1-jén lejárt, de annak, aki ilyen autóra beruház, annak a pótlása aligha okoz majd gondot.)

Abban, hogy az Acura második lett az összetettben, nagy szerepet játszott az ikerturbós, 3,5 literes V6-os motor, ami 6500-as fordulatszám mellett 608 lóerős teljesítményt ad le. Vigyáztak a masinára, amit az is jelez, hogy nagyjából 5-6 ezer kilométerenként a hajtásláncot is kicserélték. Egészen december 23-ig, vagyis jövő hét péntekig lehet licitálni egy darabka történelemre. Ezt egytucatnyian már meg is tették, jelenleg a legmagasabb ajánlat 388 ezer dollár, ami közel 150 millió forintnak felel meg – ha valaki tudja a tuti nyerőszámokat, ne tartsa magában!