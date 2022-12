A volánnál szundítani nem tesz jót az egészségnek, amelyet most majdnem megtapasztalt ez az autós és utasa is. Az öreg elbóbiskol, és úgy tűnik, hogy az utolsó pillanatban ébred fel. Ráhajt az út szélét jelző felfestére, amely szerencsére bordázott, így igen erős hangot bocsát ki, és ilyenkor a kormány is berezonál.

Az mondjuk furcsa, hogy a sofőr ébredés után mintha egy másik autóst kezdene el hibáztatni a veszélyes manőver miatt. Valószínűleg azért, hogy utastára előtt leplezze, elaludt vezetés közben.

Ezt így végignézni elég félelmetes volt, szerencsére nem történt baleset. A volán mögötti fáradtság bizony az egyik legveszélyesebb dolog, ami a sofőrre leselkedhet.

Egy tanulmány szerint aki elbóbiskolva ütközik, mintegy 50 százalékkal valószínűbb, hogy súlyos vagy halálos sérülést szenved el, ami logikus, hiszen ha alszunk, sem kormányozni, sem fékezni nem tudunk. Szóval az a biztos, ha nem alszunk el a volánnál. Itt van most öt igen egyszerű tanács, amelyeket nem árt megfogadni: