Milliókat érhet egy másfél méteres alumíniumlemez

A Forma-1-ben 1968-ban jelentek meg az első szárnyak, a következő évtized pedig a kísérletezésről szólt, így a hetvenes években bőven akadtak furcsa, a szemnek idegen, néha egyenesen csúnya megoldások is.

Mondhatnánk, hogy a Ferrari 312T is inkább ezek közé tartozott, ám az F1-ben az autók szépségét nagyban meghatározza az eredményességük is, a maranellóiak 1975-ben bemutatott, majd módosításokkal egészen 1980-ig használt modellje a sportág egyik legsikeresebb autója volt.

A néhány hete elhunyt Mauro Forghieri által tervezett, Niki Lauda, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Jody Scheckter és Gilles Villeneuve által használt modellfamíliához összesen 27 futamgyőzelem, 19 pole-pozíció, 25 leggyorsabb kör, négy konstruktőri és három egyéni világbajnoki cím kötődik.

Így nyilván az is érthető, hogy a 70-es évek második felének egyik legmeghatározóbb versenyautóinak alkatrészei önmagukban is gyűjtői értéket képviselnek, ez igaz arra az első szárnyra is, melyet most kínálnak eladásra.

A leginkább irodai, üzemi konyhai kávés-süteményes tálcára emlékeztető 147×43 cm-es alumíniumszárny nagyon egyszerű és nagyon nyers megjelenésű, mindössze kétféle szponzori matrica, valamint az ágaskodó lovacskás logó díszíti, de mivel egy 312T-ről származik, New York-i eladója jól kereshet majd vele.

A szerdán záruló árverésen a legmagasabb licit pillanatnyilag 4000 dollárnál (1,55 millió Ft), de valószínű, hogy a végére még jó pár ezerrel megfejelik, az új gazdája pedig nappaliját, garázsát, sporttémájú szórakozóhelyét dekorálhatja majd egy történelmi jelentőségű F1-es relikviával.