A napokban országszerte kemény hidegre kell számítani az éjszakai, hajnali órákban és ez mindig felvet egy igen fontos kérdést:

melegítsem-e télen a motort indulás előtt?

Ilyenkor sokan már az udvaron, parkolóban elkezdik járatni az autót, hogy mire elindulnak üzem meleg legyen a motor, vagy legalábbis ne hidegen tegyék meg az első métereket. Ezernyi kérdése akad a témának, kezdve a téli gázolajtól, a megfelelő felszerelésen át egészen az olyan apróságnak tűnő dologig, mint a hidegindítás. Pár évtizede ez még valódi procedúra volt, manuális szívatóval, hidegindítóval. Mára egyszerűen beindul minden autó, de vajon van értelme percekig egy helyben állva járatni a motort?

Kevesen tudják azonban, hogy például a magyarok által is igen sűrűn látogatott, szomszédos Ausztriában súlyos büntetés jár azért, ha valaki huzamos ideig helyben járatja a motort. Hogy miért? Mert ezzel szennyezik a környezetet és felesleges zajt keltenek az autósok. 2018-ban egy klagenfurti autós 55 eurós büntetést kapott, mert indulás előtt hosszan járatta a motort. Az ÖAMTC (osztrák autóklub) szerint a sofőrnek még szerencséje is volt, mert általában 100-200 eurós büntetést szoktak kiszabni ezért, de elvileg akár 5 000 eurós (1,5 millió forint) bírság is járhatna.