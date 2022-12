Hetekkel ezelőtt beköszöntött a hűvös késő őszi, de már inkább téli időszak, aminek természetes velejárója, hogy reggelente nem lehet pöccre elindulni az autóval. A biztonságos közúti közlekedés jegyében ugyanis megkövetelik a sofőröktől, hogy olyan járművel vegyenek részt a forgalomban, melynél nem gátolja a kilátást hó, jég és pára.

Bár Magyarországon országos havazásra még nem volt példa, a világ számos pontján már jelentős mennyiségű hó hullott, például az egyesült államokbeli Washingtonban is. Egy autós nagy bánatára, aki láthatóan nem akart bíbelődni autója takarításával, így szinte egy négykerekű hókupaccal állították meg a rendőrök.

#KitsapCounty: A trooper stopped this driver on SR 16 after the vehicle was observed to be completely covered in snow. The driver received a $553 ticket for negligent driving in the 2nd degree.

Please take the time to remove all snow from your vehicle before you leave the house. pic.twitter.com/pRHAbdxc8p

— Trooper Katherine Weatherwax (@wspd8pio) December 4, 2022