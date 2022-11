Egyre enyhébb teleink miatt sok autós már lazábban veszi a téli felkészülést. Miért is izgulnának a dolgon, ha alig akad pár igazán havas nap, fagyos éjszaka? Nos, lehet hogy ritkábbak az ilyen időszakok, de a szélsőséges változásokra korunkban nagy az esély, így a kora tavaszi langyos időből egy nap alatt lehet kemény hóvihar.

Ha havas nap virrad ránk, akkor azért van pár ökölszabály, amit jó ha betartunk, és nem tartozunk majd azon autósok közzé, akik másoknak betartanak.

Kihúzom nyári gumival

Talán ez a legkárosabb tévhit. Nincs hó, nincs szükség téli gumira, a négyévszakos meg ugye, nem jó semmire. Ügyesen ki lehet húzni tavaszig a nyárival is, mert ugye régen sem volt ilyen flancolás, egész évben ugyanazt a gumit használták! Megannyi ilyen érvet olvasunk az abroncsokról szóló cikkek alatt, és az ilyen autósokat télen jobb messziről, nagy ívben elkerülni.

Még arra a bizonyos hóesésre sem kell várni: lassan két hete ülünk a nyálkás ködben, 3-6 fokban, az ilyen hideg, sáros, nedves útfelület pedig nyári gumival sokkal rizikósabb, mint télivel. A téli abroncsok lágyabb keverékből készülnek, mint a nyárik, ezért sokkal rugalmasabbak. A nyári gumik futófelülete a hidegebb és zordabb téli időjárási körülmények között megkeményedik, így csökken a tapadás. Mivel a téli abroncsokat rugalmasra tervezik, hideg időben az abroncs nagyobb felületen érintkezik az úttal, ami azt jelenti, hogy később fogunk megcsúszni és hamarabb állunk meg egy vészhelyzetben.

Ma már a négyévszakos gumik is teljesen megfelelnek az átlagos felhasználásra, ezekkel is bátran nekivághatunk a télnek, ez alternatíva lehet azoknak, akik a gumicserével nem szeretnének vesződni.

Elég egy rést kaparni a lefagyott szélvédőn indulás előtt

Az első havas napokon gyakran látunk a tetőn több kilogrammnyi hóval, behavazott, lefagyott ablakokkal elinduló autósokat. Nyilván nem rakták be a jégkaparót, se a kesztyűt, így a lejárt bankkártyával kapart két csík után feladták a harcot, és elindultak vakon. Az ő példájukat tényleg veszélyes követni, nekik köszönhetjük a kilométeres sorokat reggelente, amikor egy koccanás után feltartják a fél várost.

2020-ban egy ilyen, laza hozzáállású autós halálos balesetet okozott. Egy 30 éves doktornő a zebrán kelt át Londonban, amikor elgázolta őt egy fiatalember. A kisautó szélvédőjén nem lehetett kilátni a jegesedéstől. A férfi azt állította, hogy indulás előtt letakarította a szélvédőt, a zebrához közeledve 25 km/órára lassított, a gyalogos pedig hirtelen kiugrott elé, ezért nem tudott lassítani. A nyomozás azonban megállapította, hogy az autó 45 km/órával ütötte el az áldozatot, a szélvédőn pedig nem lehetett rendesen kilátni a dértől. Ezen túlmenően az autó nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással sem, ráadásul nem tulajdonosa (hanem annak fia) vezette. A sofőr tíz hónap börtönbüntetést kapott a baleset miatt.

Így semmiképp se tüntessük el a párát és a jeget!

Berakom a kínai LED-izzót, és enyém az éjszaka

Télen sokat vezetünk sötétben, nagy forgalomban. Eleve nagy stressz ilyenkor a koncentráció, kevés információból kell kihámoznunk ki hol van, merre tart, és hogy mi hol vagyunk az úton. Ebben a helyzetben egy retinagyilkos kék-LED fényágyú pusztítóan hat, és ne legyenek illúzióink, az ilyen rendszerek mindig vakítják a szembejövőt, nincs olyan utángyártott okosság, ami úgy növelné a fényerőt, hogy közben nem nyitja anyázásra a szembejövők száját.

Inkább a gyári megoldást vigyük tökéletesre, a bemattult, műanyag fényszóróházat políroztassuk fel, ha nagyobb a gond, akkor a felújítás, foncsoroztatás jelenthet megoldást. A fények tekintetében az autó hátulját sem érdemes elfelejteni. Ezerszer leírtuk már a ködzárófény használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, erre tényleg érdemes odafigyelni, mert kemény balhé is lehet a felkapcsolva hagyott ködlámpából.

Túlélőszett? Ugyan már!

A téli motyó az autóban nem egyenlő a világvégeváró gyűjtögetéssel. Ez reális felkészülés, mert hosszú dugó, műszaki hiba miatt út mellett töltött órák mindig adódhatnak, amikor jól jön a komfortot növelő alapszett.

Vannak elég hasznos holmik, amiket magaddal cipelhetsz és jól fognak majd jönni egyszer. Ilyen a bikakábel, ha régi autód van, vagy vacakol már benne az akkumulátor, de ezzel segíthetsz másoknak is – begyűjtve a jófejségért járó elismeréseket. Legyen nálad kesztyű, mikroszálas törlőkendő és szerezz be egy kis seprűt is, mert ha behavazódott a kocsi, azt is le kell tudnod takarítani az autódról. Zseblámpa, egy alap szerszámkészlet csavarhúzóval, 10-13-as villás kulccsal, egy fogóval esetleg, ezek bármikor jól jöhetnek.

Meleg ital termoszban, lepedő, némi élelem, műzliszelet sem árt, főleg ha gyerekekkel indulunk útnak. És itt egy korábbi videónk is arról, mi minden hasznosat vihetsz még magaddal: