Másodpercek alatt bebizonyította egy 18 éves New York-i férfi, miért rossz ötlet füstölő kerekekkel közlekedni egy benzinkúton. Múlt hét vasárnapi kísérlete hamar kudarcot vallott, amikor ily módon akart beállni az egyik kútoszlop mellé, ugyanis elveszítette uralmát az autója felett, gyakorlatilag letarolta azt, majd lángra is kapott, hiába próbált gyorsan hátramenetbe kapcsolni a Mercury Grand Marquis volánjánál.

Itt nézhető meg, hogyan történt meg a baj:

a videó a hirdetés után indul

A történteket a töltőállomás biztonsági kamerái rögzítették, így bár a fiatal sofőr elmenekült a helyszínről, a kiérkező rendőrök egy szemtanúnak köszönhetően és egy rendszámrészlet alapján könnyen a nyomába eredhettek. Nem sokkal azután, hogy az autóját a felvételek segítségével beazonosították, egy sérült elejű Mercuryre bukkantak, majd a férfit is megtalálták.

Beismerte tettét a gyanúsított, ahogyan azt is bevallotta, mi volt a szándéka. A rendőrség beszámolója szerint a férfi nem sérült meg a balesetben, de négyrendbeli garázdaság miatt felelnie kell a bíróságon, valamint azért, mert távozott a baleset helyszínéről. A hajnali randalírozás következménye akár egy év szabadságvesztés is lehet, amellett, hogy pénzbírság mellett kártérítést is fizethet.