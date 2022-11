Néhány héttel ezelőtt egy brit felmérésből kiderült, hogy a legtöbb sofőr megbukna, ha újra le kellene tennie a forgalmi vizsgát. Az előző hónapban pedig a Vanarama készített egy kutatást, ami a világ első 50 országáról ad képet 5,1 millió internetes keresési minta alapján – szemlézte a tanulmányt az Autoevolution.

A kutatásban az áll, hogy tízből négy járművezető nem tud segítség nélkül párhuzamosan parkolni.

Az Egyesült Államokban több mint 813 ezer keresést végeztek erre vonatkozóan. Gyakrabban előfordulnak még a tengerentúlon régi vágású, vezetéssegítő funkcióval nem igazán rendelkező járművek, miközben egyes amerikai modellek nagyobbak az átlagosnál, ezzel is magyarázható, hogy sokaknak nehézséget okoz a manőver.

Kanadában pedig 200 ezren kerestek rá különböző praktikákra, amiket be tudnának vetni a párhuzamos parkolásnál, illetve annak megfelelő kivitelezésénél. A Vanarama arra is rávilágított, hogy a párhuzamos parkolás még a hátramenetben parkolásnál is „rettegettebb” műfaj. Ez utóbbira csak félmillió keresést indítottak, érdekes módon a legtöbbet Zambiából.

Csak három országban akadnak olyan sofőrök, akik jobban félnek attól, hogy ellopják az autójukat, mint a parkolástól.

Ez a három ország pedig: az Egyesült Királyság, Etiópia és Olaszország.

Ezzel szemben az Egyesült Államokban és Mexikóban az általuk vezetett autók megjelenése foglalkoztatja a sofőröket, még az autólopásnál is jobban. Az amerikaiak a kisebb károk kijavítására több mint 600 ezer keresést indítottak, míg az autótolvajokkal szembeni védelem kapcsán csak 177 ezret.

Az Egyesült Királyságban azonban más problémák miatt aggódnak a sofőrök: mégpedig az autó meghibásodása – erre 418 ezren voltak kíváncsiak a jelek szerint. A szigetországon kívül azonban csak másik hét országban irányult a figyelem elsősorban a mechanikai hibákra:

ezekből három dél-amerikai (Argentína, Peru, Venezuela),

kettő afrikai (Algéria, Kongói Demokratikus Köztársaság),

míg kettő ázsiai (Mongólia, Nepál).

Ugyanakkor a felmérés nem teljes, hiszen a világ legnagyobb lakosságával és legjelentősebb autópiacával rendelkező Kínáról nem állnak rendelkezésre a megadott szempontokra vonatkozó adatok.