A párhuzamos parkolás sokaknak nem a kedvenc manővere, különösen a mai autók remek segédletei nélkül. Parkolóradar és tolatókamera hiányában azonban csak a kitartó próbálkozások segítenek, azonban vannak olyanok is, akik temérdek próbálkozás után végleg feladják, mint az alább látható Ford Fiestával szenvedő férfi is Frankfurt városában. Látszólag nincs sok akadályozó tényező, hiszen nem sorakoznak beton virágládák vagy oszlopok a járda mellett és a hely is igazán bőséges. Ennek ellenére emberünknek nem sikerült megküzdenie ezzel a kihívással.