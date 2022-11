Unalmas, szürke hétköznapok, állandó mókuskerék – ezek mind olyanok, amik a legtöbb ember életét meghatározzák, mégis kevesen próbálnak kiszakadni belőle. Ebbe a szűk körbe tartozik egy amerikai férfi, John, aki úgy állt át az erre a célra leggyakrabban választott nomád életmódra, hogy egy mentőautóban rendezte be az életét.

Igen, egy mentőautóban. Ezzel a Ford E-450 Superdutyval egykoron valóban életeket mentettek, ám erről az oldaláról manapság már csupán a külső árulkodik, nyomokban. A motorháztető alatt egy 7,3 literes dízelmotor bújik meg, amit minden bizonnyal automata váltóval szereltek, a 253 lóerős teljesítmény, illetve a 712 Nm-es maximális forgatónyomaték pedig pont elég arra, hogy ellássa feladatát „nyugdíjas” éveiben is.

Korábbi kialakításából fakadóan rengeteg tárolórekesz kapott helyet a beltérben, mindemellett kiváló világítással, illetve fűtő-hűtő légkondicionálóval szerelték fel. Az áramellátásról az akkumulátorokon kívül kinyitható napelemek is gondoskodnak, ugyanakkor az orvosi felszereléseket eltávolították. Öröm az ürömben, hogy így helyet kaphatott egy minikonyha, ami elektromos tűzhellyel is rendelkezik. Ugyanilyen DIY-megoldásnak számít a fémtálból és faszerű, vinil borítású szerkezetből álló mosogató.

Hiába a rengeteg tároló, meglehetősen zsúfolttá vált a Ford, amiben szerepe van a „nappalinak” is, méretes kanapéjának köszönhetően. Ennek oka, hogy John lépésről lépésre sajátította el a nomád életmódját, így fokozatosan tanulja továbbra is, mire az, amire szüksége van, és mi az, amire nincs – és mindenki mást is erre ösztönöz.

Viszont üdítő látni, hogy a zsúfoltság továbbra sem megy a praktikusság rovására, ugyanis a külső tárolókat is sikerült hasznosan kihasználni – az egyikből például kinyitható zuhanyzó lett, így a napi tisztálkodás is biztosított a 2003-as Fordban.

Mindezek után bátran tegye fel a kezét, aki egy ilyennel eltűnne – legalább csak néhány napra – a világ minden zaja elől!