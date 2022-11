49 lóerő is lehet vonzó?

1980-ben mutatták be a Fiat Pandát, melynek első két, 1986-ig, majd 2003-ig, összesen 4,5 millió darabos kapacitásban gyártott generációját dobozos formavilága jellemezte, melyet Giorgetto Giugiaro és Aldo Mantovani terveztek, az Italdesign első projektjének keretében. Első évtizedeiben még csak háromajtós modellként rótta az utakat az olasz ferdehátú, azonban az ezredfordulót követő korszakváltáskor átálltak az ötajtós kivitelre.

Bár nem az 1,0 literes, négyhengeres benzinmotorban rejlik a Panda legnagyobb vonzereje a maga 49 lóerőjével, a 4×4-es változat tereptulajdonságai kimagaslónak számítani a kategóriájában. Egy 1986-os példányt pedig olyan szinten felújították, mintha csak a minap hagyta volna el a gyártósort, miután visszakapta eredeti piros festését, a festetlen műanyagpaneleket újakra cserélték. Igencsak ízlésesre sikerültek a terepgumival szerelt, 13 hüvelykes acélfelnik, a Panda kalandosságára, karakteres megjelenésére pedig rátesz egy lapáttal az ütközőrúd és a tetőcsomagtartó.

Új ülésekkel és műszerfallal egészen friss hatású a beltér is, egyáltalán nem lehet megmondani, hogy már több 255 ezer kilométer van az autóban, melynek a nagyobb dőlésű és dőlésszögű terepek sem okoznak gondot. Mechanikus és elektromos rendszerei is hibátlanul működnek, a felújítás során pedig kicserélték többek között a felfüggesztéseket, a tömítéseket és a szűrőket is.

A CataWiki árverésén került kalapács alá a 36 éves Panda, melyre november 24-éig lehet még licitálni. A várakozások szerint 9,5-12 ezer euró, átszámítva 3,9-4,9 millió forint körüli áron cserél majd gazdát, míg jelen sorok írásakor 6 ezer euró a legmagasabb ajánlat, ami nagyjából 2,5 millió forintnak felel meg.