Miután a tévészereplésektől, műsorvezetéstől nagyjából visszavonult, Jay Leno napjait leginkább tekintélyes autógyűjteménye, és annak karbantartása, fejlesztése, bemutatása tölti ki. Saját Youtube csatornáján ő maga mutatja meg, vezeti a legkülönlegesebb járműveket.

Sokszor ő maga is ott van a felújítások során, és több száz évnél idősebb belső égésű motorral szerelt, elektromos, valamint gőzautója is akad, amelyek beindítása nem veszélytelen feladat. A baleset esélye mindig ott van a levegőben, és sajnos most megtörtént a baj.

A TMZ forrása szerint a 72 éves tévés arcának bal oldala megégett, és egy égési sérülteket ellátó intézménybe vitték. A Grossman Burn Center szóvivője elmondta a People magazinnak, hogy a humorista állapota stabil, de további kezelésre szorul az égési sebei miatt. A baleset körülményeiről nincs pontos információ, Jay Leno egyik alkalmazottja, George Swift az Access Hollywoodnak azt mondta, hogy az 1909-es gyártmányú White gőzhajtású kocsiját szerelte, amikor megtörtént a baleset.

Jay Leno rövid közleményben nyugtatta rajongóit: 2Súlyos égési sérüléseket szereztem egy benzintűzben. Jól vagyok. Csak egy-két hétre van szükségem, hogy talpra álljak.”