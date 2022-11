Ma egyre többen keresik az olcsó, alacsony fogyasztású autókat. A célnak megfelelő típusok ára is egyre növekszik, de a korosodó francia kisautók, főleg dízelmotorral, azért még elérhető kategóriát képviselnek.

Alapos utánajárás után például a Peugeot 206 lehet egy olyan választás, amivel, ha nem is hibamentesen, de együtt lehet eldarálni a mindennapi köröket, és a költségek sem szöknek az egekbe.

Egy korszak ikonja, az utcakép ma is meghatározó darabja a Peugeot 206, aminek valós fogyasztását a Teletank sorozatban mértük meg. Az 1998-ban megjelent, kedves kis francia autóra nehéz rosszat mondani, a több mint 20 éves modellből ma is hősiesen tűri nagyon sok példány a napi nyúzást, miközben a forma talán egy percet sem öregedett.

Jelenleg 45 eladó darab található a használtautó.hu oldalán a dízelek között, persze a legtöbb 200 ezer alatti futással, csodás, vagy épp korának megfelelő állapotban várja új gazdáját 300-1,2 millió forint közötti áron.

Volt belőle háromajtós, kombi, kétüléses keménytetős kabrió és egyes piacokon még szedán is, mi viszont most a legjellemzőbbet, egy hagyományos ötajtóst fogtunk vallatóra, 1,4-es dízelmotorral. Hírhedten keveset fogyaszt ezzel a hajtáslánccal, a végeredmény pedig még annál is kevesebb, mint amire számítottunk volna.