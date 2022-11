Amíg az átlag vásárló az élelmiszerárak miatt aggódik, és egyre több cég jelent be komoly veszteségekről szóló negyedéves eredményeket, addig a Lamborghini vezetése már kiteheti az elfogyott táblát. Eddigi legsikeresebb időszakukat élik, és a jövő is rózsásnak tűnik.

The Italian car manufacturer sold 7,430 vehicles in the first nine months of this year and is on track to exceed its 2021 sales record of 8,405 units. Unsurprisingly, the Urus remains Lamborghini’s most popular model with some 4,834 units sold this year.

Az olasz gyár 7430 autót adott el az év első kilenc hónapjában, és jó úton haladnak, hogy megdöntsék az eddigi rekordjukat, amit 2021-ben értek el 8405 darabos gyártással. Nem meglepetés, de a nagytestű masztodon, a brutál-SUV, a Lamborghini Urus hozza a legtöbb vevőt, idén 4834 darabot adtak el belőle.

A cég vezérigazgatója a jövőre nézve is pozitívan nyilatkozott. “Nincs lassulás az értékesítésben. Minden hónapban több autót adunk el, mint amennyit le tudunk szállítani. Már 18-19 hónapos a várakozási idő, egyszerűen túlléptük a gyártási kapacitásunkat.”

A Lamborghini főnöke hozzátette, hogy az ellátás szűkössége és a chiphiány nem befolyásolta a cég termelését. A kapacitásukat növelni tudták ezekben a vészterhes időkben, ” Sosem volt komoly gondunk a beszállítókkal, nem kellett hiányos autókat leparkolnunk.