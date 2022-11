A hétvégén egy 18 modellből álló szuperautó-gyűjtemény cserél gazdát az RM Sotheby’s londoni aukcióján. Az eladó negyed évszázaddal ezelőtt kezdte el gyűjteni a különleges sportkocsikat, a kollekció első példány egy Ferrari F40 volt, majd – maradva az olasz vonalon – további Ferrarikat is vásárolt.

A szerencsés gyűjtő Ferrari-palettája a 288 GTO-t, a F50-nel, az Enzóval, a LaFerrarival, valamint az imént felsoroltakkal ellentétben piros helyett sárga színben pompázó 550 Barchetta Pininfarinával, Superamericával és 599 SA Apertával egészült ki.

Az alábbi galériában minden árverésre bocsátott autót összegyűjtöttünk a becsült vételárával együtt – a képre kattintva tekinthető meg:

Sokak álomgarázsa kerül kalapács alá Sokak álomgarázsa kerül kalapács alá 1 /18 1991 Ferrari F40 – becsült vételár: 1,4-1,6 millió font (644-736 millió forint) 1991 Ferrari F40 – becsült vételár: 1,4-1,6 millió font (644-736 millió forint) Fotó megosztása: 2 /18 1997 Ferrari F50 – becsült vételár: 3,25-4 millió font (1,49-1,8 milliárd forint) 1997 Ferrari F50 – becsült vételár: 3,25-4 millió font (1,49-1,8 milliárd forint) Fotó megosztása: 3 /18 1985 Ferrari 288 GTO – becsült vételár: 3,25-4 millió font (1,49-1,8 milliárd forint) 1985 Ferrari 288 GTO – becsült vételár: 3,25-4 millió font (1,49-1,8 milliárd forint) Fotó megosztása: 4 /18 2003 Ferrari Enzo – becsült vételár: 1,8-2,2 millió font (0,82-1,01 milliárd forint) 2003 Ferrari Enzo – becsült vételár: 1,8-2,2 millió font (0,82-1,01 milliárd forint) Fotó megosztása: 5 /18 2014 Ferrari LaFerrari – becsült vételár: 2-2,5 millió font (0,92-1,15 milliárd forint) 2014 Ferrari LaFerrari – becsült vételár: 2-2,5 millió font (0,92-1,15 milliárd forint) Fotó megosztása: 6 /18 2000 Ferrari 550 Barchetta Pininfarina – becsült vételár: 180-230 ezer font (83-106 millió forint) 2000 Ferrari 550 Barchetta Pininfarina – becsült vételár: 180-230 ezer font (83-106 millió forint) Fotó megosztása: 7 /18 2006 Ferrari Superamerica – becsült vételár: 190-230 ezer font (87-106 millió forint) 2006 Ferrari Superamerica – becsült vételár: 190-230 ezer font (87-106 millió forint) Fotó megosztása: 8 /18 2011 Ferrari 599 SA Aperta – becsült vételár: 1,1-1,4 millió font (506-644 millió forint) 2011 Ferrari 599 SA Aperta – becsült vételár: 1,1-1,4 millió font (506-644 millió forint) Fotó megosztása: 9 /18 1993 Bugatti EB110 GT – becsült vételár: 1,5-2 millió font (690-920 millió forint) 1993 Bugatti EB110 GT – becsült vételár: 1,5-2 millió font (690-920 millió forint) Fotó megosztása: 10 /18 1996 Bugatti EB110 Super Sport – becsült vételár: 2,5-3 millió font (1,15-1,38 milliárd forint) 1996 Bugatti EB110 Super Sport – becsült vételár: 2,5-3 millió font (1,15-1,38 milliárd forint) Fotó megosztása: 11 /18 2022 Bugatti Chiron Super Sport 300+ – becsült vételár: 4-4,5 millió font (1,84-2,07 milliárd forint) 2022 Bugatti Chiron Super Sport 300+ – becsült vételár: 4-4,5 millió font (1,84-2,07 milliárd forint) Fotó megosztása: 12 /18 1971 Lamborghini Miura SV By Bertone – becsült vételár: 1,9-2,2 millió font (0,87-1,01 milliárd forint) 1971 Lamborghini Miura SV By Bertone – becsült vételár: 1,9-2,2 millió font (0,87-1,01 milliárd forint) Fotó megosztása: 13 /18 1984 Lamborghini Countach LP5000 S By Bertone – becsült vételár: 380-500 ezer font (175-230 millió forint) 1984 Lamborghini Countach LP5000 S By Bertone – becsült vételár: 380-500 ezer font (175-230 millió forint) Fotó megosztása: 14 /18 1991 Jaguar XJR-15 – becsült vételár: 0,95-1,2 millió font (437-552 millió forint) 1991 Jaguar XJR-15 – becsült vételár: 0,95-1,2 millió font (437-552 millió forint) Fotó megosztása: 15 /18 1993 Jaguar XJ220 S – becsült vételár: 0,85-1,1 millió font (390-506 millió forint) 1993 Jaguar XJ220 S – becsült vételár: 0,85-1,1 millió font (390-506 millió forint) Fotó megosztása: 16 /18 1985 Audi Sport quattro S1 E2 – becsült vételár: 1,75-2,25 millió font (0,8-1,03 milliárd forint) 1985 Audi Sport quattro S1 E2 – becsült vételár: 1,75-2,25 millió font (0,8-1,03 milliárd forint) Fotó megosztása: 17 /18 1982 Lancia 037 – becsült vételár: 0,95-1,2 millió font (437-552 millió forint) 1982 Lancia 037 – becsült vételár: 0,95-1,2 millió font (437-552 millió forint) Fotó megosztása: 18 /18 1985 Lancia Delta S4 – becsült vételár: 1,75-2,25 millió font (0,8-1,03 milliárd forint) 1985 Lancia Delta S4 – becsült vételár: 1,75-2,25 millió font (0,8-1,03 milliárd forint) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Minden bizonnyal nemcsak Ferrari-, de Bugatti-rajongó is lehet az illető, legalábbis a mostani árverésen egy kék EB110 GT, egy fehér EB110 Super Sport, valamint a nemrégiben leszállított Chiron Super Sport 300+ is keresi új gazdáját. Mindemellett megválik két Lamborghinitől (Miura, Countach LP 5000 S) és két Jaguartól (XJR-15, XJ 220 S) is.

Mindkét Jaguar igazi ritkaság, mivel az XJR-15-ből csak 53 darab készült a világon, egyúttal ez az első szériaautó, amihez szénszálból készült monocoque-ot használtak, míg az XJ 220 S-ekből ez az egyetlen példány, ami ezt az élénk narancssárga árnyalatot kapta. Ez utóbbival ráadásul igen keveset mentek: csak 4822 kilométer van az órában – többek között ezzel is magyarázható a 0,85-1,1 millió angol font közötti, becsült vételár, ami a jelenlegi árfolyamon 390-506 millió forintnak felel meg.

A B-csoportos raliautók a hab a tortán, hiszen olyan legendás típusokra lehet majd licitálni, mint az Audi Sport quattro S1 E2, a Lancia 037, valamint a Lancia Delta S4. Ezek közül a Delta S4-et találják a legértékesebbnek, amiért akár 2,25 millió fontot, azaz több mint egymilliárd forintot is kínálhatnak, csakúgy, mint az Audi esetében.

Amennyiben mindegyik autón sikeresen túladnak, a tulajdonos markát 40 millió font, átszámítva 18,3 milliárd forint fogja ütni, még ha közben néhány kuriózummal szegényebb is lesz.

