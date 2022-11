Folyamatosan nőtt az elmúlt időszakban a katalizátorlopások száma az Egyesült Államokban, ami valószínűleg összefüggésbe hozható az újabb recesszióba tartó gazdaság alakulásával. Országszerte ezrével lopják a katalizátorokat, mert a bennük található ritka ásványoknak jelentős az értéke, így az eleinte lokalizált lopások helyett már inkább országos kartellekről lehet beszélni, melyek vadászterületeiken jókora anyagi kárt okoznak.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma azonban két nagy fogásról is beszámolt. Kalifornia keleti körzetében kilenc vádlottal szemben 40 vádpontban emeltek vádat lopott katalizátorok szállítására irányuló összeesküvés bűntette miatta. A vádirat szerint a Sacramentóban élő család illegális vállalkozását üzemeltetett saját tartózkodási címen, ahonnan a lopott katalizátorok a New Jersey-i DG Autóhoz szállították feldolgozásra. Azzal, hogy a család továbbadott a katalizátorokon, több mint 38 millió dollárt, átszámítva 15,4 milliárd forintot keresett.

Phillip A. Talbert körzeti ügyész elmondása szerint a terület „a katalizátorlopások melegágyává” vált Kalifornia megengedőbb kibocsátási normái miatt. Hozzátette: tavaly havonta 1600 katalizátort loptak el az államban, míg az USA-ban a katalizátorlopással kapcsolatos bejelentése 37 százaléka innen érkezett.

Oklahomában is sikerült pontot tenni egy nagyobb volumenű ügy végére: szintén 40 vádpontban emeltek vádat egy 13 fős társasággal szemben, lopott katalizátorok átvétele miatt – emellett pénzmosás, illetve más bűncselekmények is vannak a vádlottak rovásán. Ebben ugyancsak érintett volt a DG Auto, mely a lopott katalizátorokért 45 millió dollárnál, azaz 18 milliárd forintnál is többet fizetett egy Adam G. Sharkey nevű férfinak.

A katalizátorok a modern autók kipufogórendszerének részeként tisztítja a mérgező gázokat és szennyező anyagokat a belső égésű motorokat. A bűnözők körében azért népszerűek, mert ezt a feladatot olyan nemesfémek látják el, mint a palládium vagy a platina, a katalizátorok nyomonkövethetőségét pedig nehezíti a megfelelő azonosítás, sorozatszám hiánya. Értékük pedig évről évre nő: a CarBuzz cikke szerint akár több mint 1000 dollárt, átszámítva körülbelül 400 ezer forintot is fizethetnek érte a feketepiacon.